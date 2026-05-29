Bulgaristan ile ABD arasında uzun süredir devam eden vize muafiyeti tartışması yeni bir boyut kazandı. Bulgaristan hükümeti, Amerikan ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının ülkedeki konuşlanma süresine sınırlama getirme kararı aldı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'ye ait Boeing KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçaklarının Sofya Havalimanı'nda yalnızca Haziran ayı sonuna kadar kalabileceğini duyurdu. Radev, bu kararın ülkenin kendi öncelikleri ve prosedürleri doğrultusunda alındığını belirtti.

VİZE KRİZİ ASKERİ İŞ BİRLİĞİNE YANSIDI

Şubat ayından bu yana Bulgaristan'da bulunan Amerikan yakıt ikmal uçaklarının mevcut izninin mayıs sonunda sona ereceği belirtilirken, Sofya yönetimi ABD'ye alternatif bir üs bulması için ek süre tanıdı.

Başbakan Radev, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Bulgar vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanması talebini yinelediğini ancak bu konuda olumlu bir yanıt alamadığını açıkladı.

ABD'nin Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelere hâlâ vize muafiyeti tanımaması, Bulgaristan'da uzun süredir eleştiri konusu oluyor.

İRAN'DAN DA TEPKİ GELMİŞTİ

Amerikan uçaklarının Bulgaristan'da konuşlandırılması, son dönemde uluslararası düzeyde de dikkat çekmişti. İran yönetimi geçen ay söz konusu uçaklarla ilgili olarak Bulgaristan'a diplomatik protesto notası vermişti.

NATO kapsamında görev yapan KC-135 Stratotanker uçakları, hava operasyonlarında savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaparak kritik rol üstleniyor. Bulgaristan'ın aldığı son kararın, Washington ile Sofya arasındaki vize gerilimini daha da görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.