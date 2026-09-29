Bulgaristan’da Türkiye’ye gitmek üzere sınır kapısına gelen Türk plakalı bir tırda yüklü miktarda esrar ele geçirildi.
Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye otomobil parçaları ve çelik ürünleri taşıdığı belirtilen tır, gümrük ekiplerinin yaptığı risk değerlendirmesinin ardından ayrıntılı aramaya alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndaki kontrolde, aracın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar tespit edildi. Beyan edilen ürünlerin yer aldığı kutuların incelenmesi sırasında, kuru yeşil ot bulunan 53 şeffaf poşet ortaya çıkarıldı. Poşetlerin içerisinde ise preslenmiş polietilen paketler bulundu.
Gümrük ekiplerinin saha incelemesinde paketlerdeki maddenin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 57 kilo 40 gram olduğu tespit edildi.
Esrarın değerinin, adli sistemin ihtiyaçları doğrultusunda 466 bin 625 euro olarak açıklandığı bildirildi.
Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gümrük müfettişi tarafından yürütüldüğü belirtildi.