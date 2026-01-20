Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Sofya’da yaptığı konuşmada Radev, istifasını yarın Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını ve görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova’ya devredeceğini bildirdi.

Görev süresinde siyasi istikrarsızlık nedeniyle yedi kez geçici hükümet kurulduğunu hatırlatan Radev, Schengen’e katılım ve avroya geçiş gibi önemli adımların ülkeye beklenen huzuru getirmediğini söyledi. Son anayasa değişiklikleriyle yürütme üzerinde oligarşik etkilerin arttığını savunan Radev, halk protestolarının bu tabloya bir tepki olduğunu ifade etti.

Radev, istifanın Anayasa Mahkemesi’nce onaylanması halinde Yotova’nın 22 Ocak 2027’ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceğini belirtti. Karar, Bulgaristan’da görev süresi dolmadan istifa eden ilk cumhurbaşkanı olması nedeniyle “tarihi” olarak değerlendiriliyor.