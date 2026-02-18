Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ülkeyi seçime hazırlayacak geçici hükümeti kurmakla görevlendirilen Bulgaristan Merkez Bankası Yardımcısı Andrey Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu.

Yotova yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 19 Nisan’da yapılmasına yönelik bir kararname çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, geçici kabineyi atayan kararnamenin imzalanacağını, yeni kabinenin parlamento önünde yemin edeceğini ve seçimlerin ise 19 Nisan’da yapılacağını duyurdu.



Bulgaristan’da halk, 2021 yılından bu yana 7 kez sandığa gitti.