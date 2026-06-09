Bulgaristan hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik askeri yardım politikasında radikal bir değişikliğe gitti. Bulgaristan Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarını sonlandırdığını resmen ilan etti.

Cephedeki mevcut durumu ve savaşın gidişatını değerlendiren Bakan Stoyanov, krizin silah gücüyle aşılamayacağına dikkat çekti. Yaşanan çatışmaların büyük bir insani drama dönüştüğünü ifade eden Stoyanov, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaşanan, ağır insan kayıplarına yol açan bir yıpratma savaşıdır. Ne kadar silah biriktirilirse biriktirilsin, bunun sonucu sadece daha fazla ölüm olacaktır. Çatışan tarafların bir an önce müzakere masasına dönmesi ve her iki tarafın da kabul edebileceği adil bir barış çözümünün aranması gerekmektedir."

Ukrayna ordusunun mevcut askeri envanter durumuna da değinen Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, Kiev yönetiminin lojistik ihtiyacının boyut değiştirdiğini savundu. Ukrayna’nın askeri teçhizattan ziyade askeri personel sıkıntısı yaşadığını ileri süren Stoyanov, "Ukrayna'nın daha fazla silah yerine insan gücüne ihtiyacı var. Zaten yeterince silahı var, bu nedenle Bulgaristan olarak Ukrayna ordusuna ek silah sağlamayı öngörmüyoruz" diyerek ülkesinin askeri yardımları tamamen durdurduğunu net bir şekilde ortaya koydu.