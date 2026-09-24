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Kaynak: Haber Merkezi

Yurt dışında yaşayan 18 bin 430 Bulgaristan vatandaşı, 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmek için başvuruda bulundu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve İletişim Sistemleri Direktörü Boryana Stoynova, seçim hazırlıklarına ilişkin toplantıda başvuru sayılarını açıkladı.

Stoynova, 23 Eylül saat 11.00 itibarıyla 66 ülkeden toplam 18 bin 430 Bulgaristan vatandaşının yurt dışında oy kullanmak için kayıt yaptırdığını belirtti.

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

Başvurularda ilk sırayı Türkiye aldı. Türkiye'den 7 binden fazla başvuru yapılırken, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 3 bin, Almanya'dan yaklaşık 1500, ABD'den 1300'den fazla ve İspanya'dan 700'den fazla kişi kayıt yaptırdı.

Yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri üzerinden kağıt ortamında veya elektronik başvuru formuyla gerçekleştirebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇMENLER İÇİN SON TARİH 29 EYLÜL

Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip çift uyruklu vatandaşların elektronik başvurularını 29 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, yurt dışında seçim sandıklarının oluşturulması ve vatandaşların yurt dışı seçmen listesine dahil edilmesi amacıyla kullanılacak.

Elektronik başvuru yapmayan Bulgaristan vatandaşları da seçim günü Türkiye'de kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek. Ancak bu kişilerin, başka bir yerde oy kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını belirten beyannameyi Bulgarca olarak sandık kurulu önünde doldurup imzalamaları gerekecek.