Kaynak: DHA

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Türkiye'de yaşayan soydaşların oy kullanmaları için 18 ilde 78 sandık kurulacak. Çorlu Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Çetin, Türkiye'deki seçimler için çalışmaların tamamlandığını, oy kullanılacak okulların ve sandık sayısının belirlendiğini söyledi.

Çetin, "25 Ekim'de Bulgaristan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını seçecek. Geçtiğimiz 26 Nisan'da, erken genel seçim vardı, parlamento seçimleri vardı. O zaman, o dönemki kurulan geçici hükümet, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısını 24 ile kısıtlamıştı. Türkiye'de o zaman 24 tane sandığımız vardı ve o zor şartlar altında ben buradan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sandıkların kısıtlanmasına rağmen herkes gitti, oy hakkını kullandı, tabii ki imkanlar çerçevesinde. 26 Nisan'dan sonra kurulan hükümet, bu kısıtlama kararını kanun değişikliğine giderek serbest bıraktı. Bugünkü şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında açılacak olan sandıklar serbest bırakıldı" diye konuştu.

SANDIK KURULAN İLLER

Seçim için Adana'da 1, Ankara'da 2, Antalya'da 1, Balıkesir'de 2, Bilecik'te1, Bursa'da 13, Çanakkale'de 1, Edirne'de 1, Eskişehir'de 2, İstanbul'da 18, İzmir'de 14, Kırklareli'de 2, Kocaeli'de 2, Manisa'da 2, Mersin'de 1, Sakarya'da 1, Tekirdağ'da 12 ve Yalova'da 2 sandık kurulacak.