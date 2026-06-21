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Kaynak: AA / DHA / İHA

Başkent Sofya’daki Ulusal Kültür Sarayı’nda (NDK) gerçekleştirilen konferansta, yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri de karara bağlandı.

BİNİN ÜZERİNDE OY ALDI

6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan’da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanı temsilen 1033 delegenin katıldığı konferansta Hasanov, binin üzerinde oy alarak başmüftülük görevine getirildi.

Konferansta ayrıca Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası’nda görev alacak 25 üyenin isimleri de belirlendi. Yüksek İslam Şurası Başkanlığına ise önceki Başmüftü Mustafa Aliş Haci seçildi.

“GENÇLERE DAHA FAZLA SORUMLULUK VERECEĞİZ”

Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başmüftü Ahmed Hasanov, yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı:

“Sağduyuyla hareket edeceğiz ve isabetli kararlar alacağız. Yeni ekibimizle birlikte gençlerle çalışacak, gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz. Müslümanların yararına olacak şekilde çalışacağız.”

Konferansa Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı İvo Hristov, Vızrajdane Partisi Genel Başkanı Kostadin Kostadinov ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de katıldı.