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Bulgaristan parlamentosunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Rumen Radev, Sofya'da yer alan Vasil Levski Havalimanı'ndaki ABD askeri uçaklarının tahliyesi için Washington'a gerekli ve yeterli sürenin verildiğini ifade etti.

Askeri uçakların sivil uçuşların yapıldığı alanlarda bulunmasına karşı çıktığını vurgulayan Radev, Avrupa genelindeki uygulamaları örnek göstererek şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'da İran'a yönelik askeri faaliyetleri destekleyen uçakların bulunduğu ülkelerde bu uçaklar askeri hava üslerinde konuşlandırılıyor. Sivil havalimanlarında değil."

Başbakan Radev, ABD uçaklarının sivil havalimanından taşınması için alternatif noktaların üzerinde çalışıldığını kaydetti. Bu kapsamda Bulgaristan'da bulunan Bezmer ve Graf İgnatievo askeri hava üslerinin, uçakların yeni yerleşimi için en güçlü seçenekler arasında değerlendirildiğini aktardı.

Bulgaristan hükümeti, daha önce aldığı resmi kararla bölgedeki askeri hareketlilik kapsamında ülkede bulunan ABD'ye ait 15 askeri uçak ile bu uçaklara hizmet veren 500 kişilik teknik personelin ülkedeki görev ve kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatma kararı almıştı.