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Kaynak: ANKA

Bulgaristan açıklarında iki ticari geminin insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında Byala kentinin yaklaşık 70 deniz mili doğusunda, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede bulunan Bulgar feribotu Dioscuria'nın mürettebatı, ilk gemide bir patlama gördükten sonra olay yerine gitti. Bölgede devrilmiş bir cankurtaran botu ve can yelekleri bulundu ancak geminin mürettebatına ulaşılamadı. Yetkililer, batan gemide kaç kişinin bulunduğunu henüz açıklamadı.

HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Aynı bölgedeki ikinci gemide ise saldırının ardından yangın çıktı. Gemideki 11 Türk ve yedi Hindistan vatandaşı olmak üzere 18 kişilik mürettebatın tamamı Dioscuria tarafından kurtarıldı. Mürettebattan iki kişinin yaralandığı, yaralıların Varna'ya götürüldüğü bildirildi.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, batan geminin Togo bayraklı Alfa Watan, saldırıya uğrayan ikinci geminin ise Palau bayraklı Able olduğu kaydedildi. Alfa Watan'ın Romanya'nın Sulina Limanı'na doğru seyrettiği, Able'ın ise buğday taşıdığı ve güneye doğru ilerlediği aktarıldı.

Radev, saldırıyı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, insansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi.