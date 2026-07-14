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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Harf İnkılabı Anıtı önünde anlamlı bir anma töreni düzenledi. Duygu dolu anlara sahne olan program, direniş kahramanlarının anısına Marmara’nın sularına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Tekirdağ'ın tarihi sayfalarında derin izler bırakan 1913 Bulgar işgali ve ardından gelen şanlı kurtuluş mücadelesi, 113. yılında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir törenle yâd edildi. Sahil Harf İnkılabı Anıtı önünde gerçekleştirilen törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

TARİHİ GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın ev sahipliğinde düzenlenene törene, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’in yanı sıra il ve ilçe müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri, Tekirdağlı vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu ilgi gösterdi.

Törenin açılışında, Başkan Nallar, Harf İnkılabı Anıtı’na çelenk sunarken, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile programa devam edildi.

Tekirdağ'ın 1913 yılında Bulgar işgaline uğradığını tarihi belgelerle ortaya koyarak kentin hafızasına büyük katkı sağlayan Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Işıkgör, törenin ilk konuşmacısı olarak söz aldı. Işıkgör, katılımcılara karanlık işgal günleri ve kurtuluş süreci hakkında çarpıcı tarihi bilgiler sundu.

BAŞKAN NALLAR'DAN İSİMSİZ KAHRAMANLARA VE KADINLARA VEFA

Araştırmacı Yazar Işıkgör'ün ardından kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurtuluş destanını yazan direnişçilere minnetini dile getirdi. Başkan Nallar konuşmasında, bağımsızlık ateşiyle fedakârca mücadele eden isimsiz kahramanlara ve vatan savunmasında cepheye mühimmat, gıda ve su taşıyarak eşsiz bir cesaret örneği sergileyen Tekirdağlı kadınlara vurgu yaparak aziz hatıralarını saygıyla andı.

DENİZE BIRAKILAN KARANFİLLERLE ANDILAR

Konuşmaların ardından tören, işgal günlerinde düşmana karşı emsalsiz bir direniş göstererek kentin kurtuluşunda rol oynayan kahramanların anısına düzenlenen etkinlikle son buldu. Başkan Volkan Nallar, protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerimizin ve isimsiz kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak adına sahilden denize kırmızı karanfiller bıraktı.