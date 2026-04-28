Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Emil Dechev, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Dechev ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

Ziyarette, Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Kaloyan Kaloyanov, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Georgi Kandev ile Sınır Polisi Genel Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov da yer aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliği, gümrük kapılarındaki işleyiş ve ortak çalışmaların değerlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.