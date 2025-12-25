Fenerbahçe'nin ilgilendiği Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı ara transfer döneminde Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'un devreye girdiği iddia edildi.

'CENK TOSUN LOOKMAN'A 'TÜRKİYE'YE GELMELİSİN' DİYOR'

Sky Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, "Lookman ile Cenk Tosun konuştu. Adamlık da böyle bir şeydir. Cenk de adam gibi adamdır. Cenk Lookman'a diyor ki; 'Türkiye'ye gelmelisin. Fenerbahçe'deyim. İnanılmaz bir camiadayım. Çok zorluklar da var. Bu zorluklar içerisinde başarı hikayesi yazdın mı bunlar seni gönlünün en güzel yerine koyarlar. Ya buraya geleceksin ya da benim efsanem Beşiktaş'a geleceksin. Tercih senin.' Cenk Tosun Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılıyor ve gönderilmeye çalışılıyor ama yine de adamlık yapıyor." dedi.