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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE KENDİNE BİR PSİKOLOG BUL"

Kerem Aktürkoğlu'na destek veren isimlerden biri olduğunu belirten Bülen Uygun, "Kerem kardeşim ben sana bir nasihat vereyim. Sana en çok destek verenlerden biriyim. Önce kendine bir psikolog bul, o da futbolun içinden gelen biri olsun" dedi.

Uygun ayrıca "Git eski ağabeylerinden biriyle otur dertleş. 'Ağabey ne yapmam lazım' de" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlunun yaptığı top kayıplarını ve oynadığı oyununu analiz etmesi gerektiğini belirten Bülen Uygun, geçmişteki başarılı performanslarını da tekrardan izlemesi gerektiğini tavsiye etti.

Uygun, "Bir de 'Benim eskiden yaptığım güzel şeyleri bir çıkart' de. 'Ben neler yaptımda milletin gözüne hoş geldi' bir onları izle" diye konuştu.