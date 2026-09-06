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Bülent Turan, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Yavuzhan Ahıskalı’nın vefatından duyduğu üzüntüyü, “Ve bitti… Bir ömür daha bitti” sözleriyle ifade etti.

“2002’DEN BERİ YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIK”

Turan, Ahıskalı ile 2002’den bu yana yol arkadaşlığı yaptıklarını belirterek birlikte yaşadıkları zorluklara ve başarılarına dikkat çekti.

Mesajında Ahıskalı için “birlikte gülüp birlikte ağladığımız, çok sevdiğimiz” ifadelerini kullanan Turan, vefat eden dostunun samimi, ahlaklı ve her zaman haktan ve doğrudan yana bir duruş sergilediğini vurguladı.

Ahıskalı’nın Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu aktaran Turan, 11 yıldır da Çanakkale’de siyasi danışmanı olarak görev yaptığını belirtti.

Turan, Ahıskalı’nın hem ülkeye hem davaya hem de hemşehrilerine hizmet ettiğini belirterek, “Bir gün bile bir yanlış işine şahit olmadık” ifadelerini kullandı.

Üç evlat bırakan Ahıskalı’nın Çanakkale’de birçok hizmete vesile olmanın gururuyla aramızdan ayrıldığını belirten Turan, onun çalışkanlığına, sadakatine ve haksızlıklara karşı tavrına dikkat çekti.

“BÖYLESİNE KIYMETLİ BİR İNSANI KAYBETTİK”

Ahıskalı’nın siyasetin tüm sıkıntılarını göğüslemesine rağmen çizgisinden sapmadığını ifade eden Turan, mesajında şu sözlere yer verdi:

“İşte böylesine kıymetli, dürüst ve doğru bir insanı, iyi bir dostu, adam gibi bir adamı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz.”

Turan, mesajının sonunda Yavuzhan Ahıskalı için Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Ahıskalı’nın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Camii’nden kaldırılacağını açıkladı.

Turan, vefat eden dostuna yönelik mesajını, “Kıymetli dostum, dava arkadaşım, kardeşim Yavuzhan Ahıskalı” ifadeleriyle tamamladı.