Kilo verme sürecine dair konuşan Serttaş, son zamanlarda sıkça tercih edilen zayıflama iğnelerinden faydalandığını açıkça dile getirdi.

Aslında iğne kullanımına mesafeli biri olduğunu vurgulayan sanatçı, bugüne kadar mümkün olduğunca doğal yöntemleri tercih ettiğini belirtti. Hatta hastalandığında bile iğne ya da antibiyotik kullanmaktan kaçındığını ifade etti. Ancak yaptığı araştırmaların ardından bu yöntemi denemeye karar verdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, zayıflama sürecinde yalnızca iğnelerle yetinmediğini, her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat yürüyüş yaptığını da ekledi.

Serttaş’ın değişimi sadece verdiği kilolarla sınırlı kalmadı. Güncellenmiş tarzı ve daha fit görüntüsüyle hayranlarının beğenisini kazanan sanatçı için sosyal medyada “20 yaş gençleşmiş” yorumları yapıldı.