Hem rol aldığı projelerle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şakrak, bu kez sevgilisiyle paylaştığı romantik kareyle hayranlarının karşısına çıktı. Aşk dolu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Bülent Şakrak’tan aşk dolu paylaşım: “Roman olur yazsam seni”
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımında sevgilisine olan duygularını açıkça dile getirerek dikkatleri üzerine çekti.Hande Karacan
YENİ AŞKINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından kalbini Duygu Arabacıoğlu’na kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini duyurmuştu.
Mutlu birlikteliklerini sık sık takipçileriyle paylaşan çift, romantik pozlarıyla beğeni topluyor. Şakrak, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin “Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş” sözlerini alıntılayarak duygusal bir paylaşıma imza atmıştı.
48 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin doğum gününü de sosyal medya üzerinden kutlamayı ihmal etmedi.
“GÜLÜŞÜ GÜLDEN GÜZEL”
Sevgilisiyle birlikte verdiği samimi bir pozu paylaşan Şakrak, gönderisine “Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum” notunu düştü.
AŞKINI DİLE GETİRDİ
Aşkı dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu, son paylaşımında da romantizmi elden bırakmadı. Sevgilisiyle yeni bir karesini yayımlayan Şakrak, “Roman olur yazsam seni” sözleriyle duygularını bir kez daha haykırdı.