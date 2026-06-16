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Kaynak: Haber Merkezi

Herhangi bir şikâyeti bulunmayan Şakrak’ın yapılan ilk testlerinde sorun görülmezken, sanal anjiyo sonucunda kalp damarlarında ciddi daralma şüphesi ortaya çıktı. Ardından gerçekleştirilen gerçek anjiyoda ise bir damarında yüzde 90’ın üzerinde tıkanıklık olduğu tespit edildi.

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu, kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile birlikte hastaneye gitmişti. Burada yapılan detaylı kontroller, hayati risk taşıyan durumu ortaya çıkardı.

İlk aşamada EKG, ekokardiyografi ve efor testi dahil tüm tetkiklerin normal çıktığını belirten Şakrak, 12 dakika koştuğu efor testinde de herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti. Ancak ileri görüntüleme yöntemi olan sanal anjiyo, gerçeğe yakın bir risk tablosu ortaya koydu.

Durumun ciddiyeti üzerine hızla müdahale edilen oyuncuya stent takıldı ve başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şakrak, sürecin tamamen tesadüf eseri geliştiğini vurgulayarak, o gün hastanede kız arkadaşının kontrolü için bulunduğunu ve kendisinde hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunmadığını belirten oyuncu, doktorunun uyarısı sonrası sürecin ertelenmeden müdahaleyle sonuçlandığını anlattı. “Herhangi bir şikayetim yoktu” diyen Şakrak, durumun ciddiyetinin ancak yapılan ileri tetkiklerle ortaya çıktığını ifade etti.