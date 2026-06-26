TFF 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine yeniden Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'a duydukları güveni dile getirerek, "Hocamıza inanıyoruz. Hedefimiz Antalyaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak." dedi.

Bülent Korkmaz ise göreve yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Amacımız Süper Lig'e yükselmek. Zor bir süreç olacak ancak çok çalışacağız. Futbolcular, teknik ekip, yönetim ve taraftarın birlik olması halinde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Antalyaspor'un yeri Süper Lig." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, daha önce de görev yaptığı Antalyaspor'un kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgularken, 2019 yılında ayrıldığı kulübe 7 yıl sonra yeniden dönmüş oldu.