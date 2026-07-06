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Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi İl binalarına asılan "NATO'ya Hayır" afişlerinin polisler tarafından indirilmesine tepki gösterdi.

Kaya, paylaşımında uygulamanın hangi hukuki gerekçeyle yapıldığını sorgulayarak, vatandaşların yalnızca eylem yapma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını öne sürdü.

İktidarı eleştiren Kaya, "Siz NATO'cu oldunuz diye herkes NATO'cu olmak zorunda mı?" ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.