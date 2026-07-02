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Kaynak: ANKA

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a seslenerek, “Sizin silah arkadaşlarınızı mahkeme kapılarında süründürecek bir yasayı çıkarmak içinize siniyor mu? Bu çocukların, bu yaptırımlarla karşı karşıya kalan anne babalarına bunu çektirenleri ‘Sizi Allah’a havale ediyorum’ demesinin ne anlama geldiğini biraz düşünün” dedi.

Yeni Yol Grubu TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Elif Esen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici katıldı.

Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifin 9 ayrı kanun ve 17 maddeyi kapsadığını belirten Ekmen, düzenlemede birbiriyle ilgisiz birçok başlık bulunduğunu savundu.

Muhalefet olarak sürece ilişkin eleştirilerini dile getirdiklerini belirten Ekmen, iktidarın Meclis takvimini netleştirmediğini, farklı zamanlarda yeni tekliflerin gündeme geldiğini söyledi. Ekmen, muhalefet önerilerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

“TBMM İÇTÜZÜĞÜ’NÜN SAĞLADIĞI TÜM HAKLARI KULLANIRIZ”

Ekmen, Meclis İçtüzüğü’nden doğan tüm hakları kullanacaklarını belirterek, milletin aleyhine olduğunu düşündükleri düzenlemelere karşı yasama sürecini yavaşlatma ve engelleme dahil tüm yöntemlere başvuracaklarını söyledi.

Yeni Yol Grubu olarak yasama sürecinin ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ekmen, bazı maddelerin hukuk devleti açısından sorunlu olduğunu ileri sürdü.

Bülent Kaya ise kanun tekliflerinin Meclis’te yeterince tartışılmadan gündeme getirildiğini savundu. Kaya, tekliflerin hazırlanma sürecinde milletvekillerinin etkin rol almadığını ileri sürerek, iktidar grubunun eleştirilere kapalı olduğunu ifade etti.

“TBMM MEVZUAT DAİRESİ GİBİ ÇALIŞTIRILAMAZ”

Kaya, Meclis’in sadece tekliflerin onaylandığı bir yapı haline getirildiğini iddia ederek, bunun yasama kalitesini düşürdüğünü söyledi. Muhalefetin uyarılarının dikkate alınmadığını savunan Kaya, Meclis’in işleyişine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

HULUSİ AKAR’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Kaya, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın tutumunu da eleştirerek, oylamalardaki yaklaşımının çelişkili olduğunu öne sürdü. Kaya, “Silah arkadaşlarına komutanlık yapmış bir kişinin bu şekilde davranması doğru değildir” ifadelerini kullandı.

EKMEN: “YASAMA SÜRECİ CİDDİYETLE YÜRÜTÜLMÜYOR”

Mehmet Emin Ekmen ise yasama sürecinin plansız ilerlediğini savunarak, Meclis’in çalışma düzenine ilişkin eleştirilerini yineledi. Ekmen, muhalefetin süreci dikkatle takip ettiğini ve gerekli tüm demokratik hakları kullanacağını belirtti.

Mustafa Bilici, Meclis çalışmalarında çoğunluk sağlanması konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, yasama yılının verimli işlemediğini söyledi.

Elif Esen ise Genel Kurul’daki bazı oylama süreçlerini eleştirerek, uygulamaların Meclis teamüllerine uygun olmadığını iddia etti.