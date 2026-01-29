Sanatçı Bülent Ersoy’un servetiyle ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy’un gayrimenkul yatırımları ve işletmeleri dikkat çekiyor.

Daha önce yaptığı “Aşk istiyorum, param çok” sözleriyle yeniden gündeme gelen sanatçının mal varlığıyla ilgili paylaşımlar kısa sürede tartışma yarattı.

İDDİALARA GÖRE BÜLENT ERSOY’UN MAL VARLIĞINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İstanbul’da 28 daire

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 4 ultra lüks villa

Bodrum, Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerinde yazlık evler

Marmaris’te denize sıfır özel ada

Fethiye’de akaryakıt istasyonu yatırımı

İstanbul Fenerbahçe’de özel sauna işletmesi

Nakit para ve mücevherlerinin toplam değerinin 60 milyon doları aştığı iddiası

Bu bilgiler kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, sanatçıdan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Paylaşımlar, ünlü isimlerin servetleri üzerine süren tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.