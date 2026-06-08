"Ablan Kurban Olsun Sana", "Sefam Olsun" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz eserleriyle müzik dünyasında iz bırakan Ersoy, pırlantalarla bezeli dünyaca ünlü marka saatiyle objektiflere yansıdı.

Tamamı pırlanta taşlarla süslenen saatin yaklaşık 150 bin dolar, yani 6 milyon 909 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Gösterişli aksesuarlarıyla adından söz ettiren sanatçı, alışverişe olan tutkusunu da gizlemeyerek, "Ben tam bir alışveriş tutkunuyum. En sevdiğim renk ise çingene pembesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ersoy'un parmaklarını süsleyen dev yüzükler de en az saati kadar ilgi gördü. Flaşların patlamasıyla adeta ışık saçan mücevherler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce yorum alan kareler, magazin gündeminin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.