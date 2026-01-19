Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Bülent Emin Yarar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda başlayan uzun ve parlak sanat kariyerinde sayısız unutulmaz role hayat verdi.
Bülent Emin Yarar Devlet Tiyatroları'na veda etti: Hamlet'i 13 yıl, Profesyonel'i 16 yıl oynadı
Tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar, emekliliğe adım atmadan önceki son Devlet Tiyatroları temsilini Küçükçekmece DT Sahnesi’nde “Profesyonel” oyunuyla gerçekleştirdi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ve ülke çapındaki turnelerde seyirciyle buluşan “Cyrano de Bergerac”, “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”, “Şapka”, “Müfettiş” gibi performanslarıyla hafızalara kazınan Yarar, 16 yıl boyunca “Profesyonel”i, 13 yıl boyunca da “Hamlet”i izleyiciyle buluşturdu.
Usta oyuncu, başrolü Yetkin Dikinciler’le paylaştığı “Profesyonel”in Küçükçekmece DT Sahnesi’ndeki veda temsilinde dün akşam seyirci karşısına çıktı.
Temsili Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi.
Perde kapandıktan ve coşkulu alkışlar dinlendikten sonra söz alan Işıtan, hem kurumun hem de tiyatro dünyasının ortak duygularını dile getirdi. Işıtan, Devlet Tiyatroları adına Yarar’a plaket takdim etti.
BÜLENT EMİN YARAR KİMDİR?
Bülent Emin Yarar, 1 Ocak 1961 yılında Ankara’da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu ile tiyatro yönetmenidir.
Küçüklüğünden itibaren ailesiyle tiyatro oyunlarını izleyerek bu sanata ilgi duyan Yarar, lise bitene kadar profesyonel olarak sahneye çıkmadı. Babasının keman çalması etkisiyle müziğe de yatkın olan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’ne girdi.
Opera eğitimi sırasında Devlet Tiyatroları’nda figüran olarak sahneye adım attı ve ilk oyununu “İstanbul Efendisi”nde oynadı. Daha sonra aynı üniversitenin Tiyatro Bölümü’ne geçerek 1989’da mezun oldu.
Kariyerine 1989’da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Yarar, 1994-1995 sezonundan itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda görev aldı. Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar “Profesyonel”, “Hamlet” (tek kişilik uyarlama dahil), “Çayhane”, “Müfettiş”, “Cyrano de Bergerac”, “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”, “Şapka” gibi unutulmaz rollere imza attı. Özel tiyatrolarda da Oyun Atölyesi, Semaver Kumpanya, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Rast gibi topluluklarda sahne aldı.
Ayrıca tiyatro yönetmenliği yapan Yarar, “Macbeth”, “Mem-ü Zin”, “Ada”, “Lysistrata”, “Topuzlu”, “Dans Eden Eşşek” gibi oyunları yönetti.
Televizyon ve sinemada da aktif olan sanatçı; “Arka Sıradakiler”de Kemal Hoca (Öğretmen Kemal), “Süper Baba”da avukat, “Zincirbozan”da Bülent Ecevit, “Beş Vakit”, “Korkuyorum Anne”, “Yunus Emre: Aşkın Sesi”, “Karışık Kaset”, “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” gibi yapımlarda rol aldı.
1995’ten beri tiyatro oyuncusu Bennu Yıldırımlar ile evli olan Yarar’ın 1999 doğumlu Ada adlı bir kızı vardır (o da oyunculuk yapmaktadır). Halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitmenlik görevini sürdürmektedir.
Son dönemde Devlet Tiyatroları’ndan emekliliğe adım atmış, “Profesyonel” oyunuyla veda temsillerini gerçekleştirmiştir. Uzun ve saygın kariyeriyle Türk tiyatro camiasının usta isimlerinden biridir.