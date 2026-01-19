Bülent Emin Yarar Devlet Tiyatroları'na veda etti: Hamlet'i 13 yıl, Profesyonel'i 16 yıl oynadı

Televizyon ve sinemada da aktif olan sanatçı; “Arka Sıradakiler”de Kemal Hoca (Öğretmen Kemal), “Süper Baba”da avukat, “Zincirbozan”da Bülent Ecevit, “Beş Vakit”, “Korkuyorum Anne”, “Yunus Emre: Aşkın Sesi”, “Karışık Kaset”, “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” gibi yapımlarda rol aldı.