Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul ettiği görüşmede servis edilen fotoğraflara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Arınç, büyükelçinin toplantı başkanı gibi konumlandırılmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı.

'PROTOKOL EGEMENLİĞİN GÖSTERGESİDİR'

Arınç, paylaşımında, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da yer aldığı toplantıda Barrack'ın başkan pozisyonunda görünmesini eleştirdi.

"Devlet hayatında protokol, egemenliğin göstergesidir" diyen Arınç, bu tür görüntülerin ilk olmadığını belirtti.

GEÇMİŞ ÖRNEKLERİ HATIRLATTI

Arınç, 2012 Afyon patlamasında valinin Genelkurmay Başkanı'na hediye sunuşunu ve İsrail'de Türk büyükelçinin aşağı koltukta oturtulmasını örnek gösterdi.

Arınç, bugünkü tabloyu da "izahı güç bir protokol hatası" olarak tanımladı ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.

'BAKANLIK BAŞKANLIK ETMELİ'

Barrack'ın özel görevli olsa da statüsünün diğer büyükelçilerden farklı olmadığını söyleyen Arınç, bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı'nın başkanlık etmesi gerektiğini savundu.

Uygulamanın teamül haline gelmesi halinde gözden geçirilmesini önerdi ve devlet itibarının ayrıntılarda gizli olduğunu vurguladı.