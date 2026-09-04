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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, oğlu ve gelininin yurt dışından gayrimenkul edinimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade vereceği bildirildi.

Gelişme, 2015 yılında dönemin Hükümet Sözcüsü ve AK Partili eski Bakan Bülent Arınç’ın Gökçek hakkında yaptığı “parsel parsel” açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Sözcü'deki yazısında aktardığına göre Arınç, yıllar önce gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak soruşturma kapsamında tanık olarak çağrılması halinde bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu söyledi.

ARINÇ: BİZZAT YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ANLATIRIM

Saymaz’ın aktardığına göre eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gelişmeleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti.

Arınç, savcılığın kendisini tanık sıfatıyla çağırması durumunda ifade vermeye gideceğini söyleyerek “Koşa koşa giderim” dedi. Yıllarca ceza avukatlığı yaptığını hatırlatan Arınç, tanıklığın ne anlama geldiğini bildiğini ifade etti. Ancak Arınç, kendisine yöneltilecek soruların özellikle 2015 öncesindeki olaylarla ilgili olması gerektiğini vurguladı.

2017 sonrasında yaşananlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını belirten Arınç, duyuma dayalı bilgileri anlatmak istemediğini, yalnızca bizzat yaşadığı ve gördüğü olayları aktarabileceğini dile getirdi.

“PARSEL PARSEL” TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Bülent Arınç, 2015 yılında Melih Gökçek’i Ankara’yı FETÖ mensuplarına “parsel parsel satmakla” suçlamış ve bu açıklaması dönemin siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Aradan geçen 11 yılın ardından Gökçek hakkında şüpheli sıfatıyla bir soruşturma yürütülmesi, geçmişteki bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Saymaz’ın yazısında, yeni soruşturmanın ardından kamuoyunda Arınç’ın geçmişteki açıklamaları hakkında ne söyleyeceğinin merak edildiği aktarıldı.

“NEDEN BUGÜN SORUŞTURMA AÇILDI?”

Arınç’ın üzerinde durduğu konulardan biri ise soruşturmanın neden yıllar önce değil de bugün gündeme geldiği oldu.

Saymaz’ın aktardığına göre Arınç’a, 2015 yılında “parsel parsel” açıklamasını yaptığı dönemde değil de neden yıllar sonra soruşturma başlatıldığı soruldu. Arınç ise bu soruya, nedenini kendisinin de bilmediğini belirterek “Ah bir bilebilsem, bir bilebilsem…” dedi.

Öte yandan Gökçek hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamı ve geçmişteki iddialarla bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin süreç devam ediyor.