AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Ziyareti kamuoyuna duyuran İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arınç’ı belediyede ağırladıklarını belirtti.
Aslan, paylaşımında, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, görüşmenin ardından herhangi bir ortak açıklama yapılmadı.