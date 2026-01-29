AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kürt sorununa' ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, "Şunu açıklıkla söyleyelim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Sayın Bahçeli’nin işbirliği ile açılan yolda Suriye'deki gelişmeleri fevkalade olumlu bulmakla birlikte, Kürtlerin duyarlılıklarını dikkate almadan, aşağılayıcı ve düşmanca bir dil kullanılmasını doğru bulmuyorum” sözlerini sarf etti.

"EMPATİ YAPARSAK YANLIŞLIĞI ANLAYABİLİRİZ"

Kürtlerin 'aldatılmış ve haksızlığa uğramış bir toplum' olduğunu iddia eden AKP'li Bülent Arınç, empati yapılması çağrısında bulundu.

"Onları anlamak için bugün yapılacak en doğru iş, empati yapmaktır" diyen Arınç, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen hapis cezası hakkında ise şunları söyledi,

"Ancak empati yaptığımız, kendimizi onların yerine koyduğumuz takdirde annelerin çocukların saçlarını örmesinin terör örgütü propagandası sayılması saçmalığından uzaklaşabilir ve yine empati yaptığımız takdirde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen kararın yanlışlığını anlayabiliriz. 50 yıllık karanlık bir dönemi, bir fecaat dönemini kapatırken bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."