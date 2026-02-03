AKP'li Bülent Arınç Bahçeli'ye destek verdi, Erdoğan'a "işbirliği" çağrısı yaptı. Arınç, "Öcalan'a umut hakkına" destek verirken cezaevindeki siyasi tutuklular için şunları söyledi:

"SİYASİ TUTUKLULAR DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN"

Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur.

"ERDOĞAN BAHÇELİ'DEN DAHA AZ ADİL DEĞİL"

Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim.

Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır.