Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu.

Turan'ın açıklamaları şöyle:

Ben üç noktada Bülent Bey’i eleştirdim. Bu konuşma nezaketsiz bir konuşmadır, doğru değildir. Bir kere gençlere haksızlık yapılmıştır. Gençlerin düğünü, nikâhın önüne geçmesi gereken bir konuşmanın gölgesinde kalmıştır. Bülent Bey’in konuşmalarının çoğuna katılmadığımı da ifade ettim.

“‘GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ’ SÖZÜ YAKIŞMADI”

Beni üzen, Bülent Bey’in ‘güzel günler göreceğiz’ sözünü ifade etmesiydi. Bu, son siyasetin bir sloganıdır. Ben de kendisine ‘Zaten güzel günler görüyoruz’ dedim. Böyle bir ortamda bu söz yakışmamıştır.

“ARINÇ’IN KONUŞMASI CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK DEĞİLDİ”