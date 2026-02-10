Geçtiğimiz Ocak ayı başında CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Hasan Ufuk Çakır, AKP’nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vererek “Hak için, millet için, devlet için dimdik durmaya geldim. İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine, selam” sözlerini sarf etmişti.

AKP’li Bülent Arınç, CHP’den AKP’ye geçen Hasan Ufuk Çakır’a, partiye geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a asker selamı çakıp ikinci başkomutan ilan etmesini sert ifadelerle eleştirdi.

'HAYATTA EN SEVMEDİĞİM ŞEY YALAKALIK'

Hadi Özışık’ın programına konuk olan Arınç, “Ben bu parti değiştirmelerde bir tek adama itiraz ettim” diyerek, “CHP’den birisi sağa sola dönerek komutlar veriyor başkomutan diyor bilmem ne. Sonra bununla da yetinmedi. Gitti parti kongresine yine selam vermelere devam ediyor. Sen kimsin be kardeşim ya? Biraz ciddi ol. Yani ne diyim ben. Hayatta en sevmediğim şey yalakalık ama maalesef oluyor” sözlerini sarf etti.

'BEN O KÜRSÜDE OLSAYDIM ORDA ONA TEKMEYİ VURUP ATARDIM AŞAĞIYA'

“Ben o kürsüde olsaydım orda ona tekmeyi vurup atardım aşağıya” diyen Arınç, “Sen kimsin ya? Tamam başkomutan da, orada söylemeye ne gerek var. Mareşal rütbesine mi çıkardın?” ifadelerini kullandı.