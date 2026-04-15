Bozüyük ilçesi açık ceza infaz kurumu bünyesindeki Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri'ne gelen bir müşteri, mont içindeki 53 bin 600 lira unutup, tesisten ayrıldı. Kurumda garson olarak görev yapan hükümlü S.E.S., montu ve parayı bularak yetkililere haber verdi.

Para tutanakla koruma altına alındı. İrtibat kurulması sonrası parayı unutan müşteri, tesisleri gelerek Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri nezaretinde unuttuğu parasını teslim aldı.

Denetimli serbestliğe ayrılma sürecinde olduğu belirtilen hükümlü garson S.E.S. ise takdir belgesi verildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada; olayın, kurumda bulunan hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların somut bir yansıması olarak değerlendirildiği belirtildi.