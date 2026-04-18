Denizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buldan ilçesine dış illerden kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ve gümrük kaçağı nargile tütünü sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, hedefteki şüpheli şahsın yerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.

40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve beraberindeki paketlerde yapılan detaylı aramalarda: 40 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 9 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak ürünler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında ilgili kanun maddeleri uyarınca adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet güçleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

2026 yılında kaçak alkol ve tütün ürünleri (sigara, tütün, etil alkol) bulundurma, taşıma veya satma suçu 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırıllıyor. Gümrük kapıları dışından kaçak ürün sokulması cezayı artırırken, izinsiz satış yapanlara 302.484 TL'ye kadar idari para cezası veriliyor.