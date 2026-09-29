Denizli'nin Buldan ilçesi, günlerdir boş bir su havuzunda mahsur bulunan av köpeğinin kurtarılmasına sahne oldu. Türlübey Mahallesi'nden geçen Süleyman Duman, çevreden gelen seslerin ardından havuzun bulunduğu alana yöneldi.
Duman, yaptığı kontrolde havuzun içinde bir köpeğin bulunduğunu belirledi. Derinliği nedeniyle hayvanın bulunduğu yerden tek başına çıkmasının mümkün olmadığını gören Duman, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye erleri, havuzdaki köpeğe ulaşarak yürüttükleri çalışma sonucunda hayvanı güvenli şekilde dışarı çıkardı.
Kurtarma işleminin ardından köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Gerekli kontrollerin yapılması sonrasında av köpeği yeniden doğaya salındı.
Olayın ardından çevre sakinleri, köpeğin durumunu fark ederek yardım çağrısında bulunan Süleyman Duman'a ve kurtarma çalışmasını gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.