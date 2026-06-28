Hatay’da bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Dörtyol ilçesinde bulunan bir evde bulaşık makinesine yılan girdi. Durum karşısında panik yaşayan ve yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılan, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla özel aparat ve eldivenle çıkartıldı. 2 metre uzunluğunda olduğu görülen karayılan, zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.
Bulaşık makinesinden çıkan misafir evdekileri şoke etti: Tam 2 metre
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Hatay’da bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dev yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden kurtarılarak doğaya salındı.
Hatay’da bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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