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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Jandarma teşkilatında uzun yıllar görev yapan Emekli Tuğgeneral Necdet Ustaoğlu, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GÜZELBAHÇE’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Devletin farklı kademelerinde görev yapan ve Jandarma teşkilatında Tuğgeneral rütbesine kadar yükselen Necdet Ustaoğlu, hayatını kaybetti. Ustaoğlu için Güzelbahçe’de cenaze töreni düzenlendi.

Ustaoğlu’nun naaşı, evinde yakınlarından helallik alınmasının ardından Güzelbahçe Yukarı Camii’ne getirildi. Öğle namazının ardından burada cenaze namazı kılındı.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI HİLMİ ÖZKÖK DE KATILDI

Cenaze töreninde Ustaoğlu’nun ailesi, yakınları ve sevenleri bir araya geldi. Ustaoğlu’nun dönem arkadaşlarından eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de törene katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Cenaze namazının ardından Emekli Tuğgeneral Necdet Ustaoğlu, askeri tören eşliğinde Güzelbahçe Aile Mezarlığı’na götürüldü. Ustaoğlu’nun naaşı burada toprağa verildi.

Ustaoğlu’nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Necdet Ustaoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.