Bundan yirmi yılı aşkın süre önce, gece yarılarına kadar ekrana baka baka gözlerimin kanlandığı o ilk yazılım projelerimi hatırlıyorum. Tek bir noktalı virgül eksikliği veya basit bir bellek sızıntısı yüzünden günlerce kilitlenip kaldığımız zamanlardı. O dönemde yazılımcı olmak, satır satır tuğla dizen bir dijital inşaat işçisi olmak demekti. Ezberinizde ne kadar çok kod yapısı varsa, sektörde o kadar kıymetliydiniz.

Geçtiğimiz günlerde, üniversitedeki yapay zekâ dersimin akışını zihnimde toparlarken o eski günleri tebessümle andım. Ben prensip gereği slayttan ders anlatmam; o dijital yansının, öğrencimle arama giren soğuk bir perde olduğuna inanırım. Bir konuyu anlatırken öğrencimin gözünün içine bakmak, o meraklı bekleyişi görmek isterim. Bir sonraki cümlemi ekrandaki bir maddeden okuyarak tahmin etmelerini değil, bizzat benden duymak için beklemelerini isterim. İşte o derste tahtaya yazacağım notları, kuracağım o kilit cümleleri zihnimde kurgularken bir kez daha fark ettim ki; karşımdaki genç yönetici adaylarına aktarmamız gereken vizyon artık satır satır kod ezberletmek değil, doğru yapay zekâ modeline doğru soruyu (prompt) sorarak devasa bir mimariyi yukarıdan kurgulayabilme yeteneği kazandırmak. Zihnimde hepimizin yakından tanıdığı o meşhur soru yankılandı: Peki, yapay zekâ kodu bile saniyeler içinde yazıyorsa, bugünün meslekleri yarın ne yapacak? Kepenk mi kapatıyoruz?

Peşin peşin söyleyeyim: Hayır, kepenk kapatmıyoruz ama o dükkânın içini baştan aşağı yeniliyoruz.

Eskiden fütüristler, "Makineler kas gücünü alacak, zihinsel işler insana kalacak" derdi. Oysa bugün algoritmalar hukuki sözleşmeleri saniyeler içinde analiz ediyor, on binlerce röntgeni tarayıp teşhis koyuyor, hatta veri setleri üzerinden stratejik iş kararları alabiliyor. Bu tabloya bakıp korkmak en kolayı. Ancak asıl olan, mesleklerin yok olmadığını, sadece mecburi bir evrim geçirdiğini görebilmek.

Yıllarca sahnelerde bas gitar çalmış eski bir blues müzisyeni olarak meseleye hep şu gözle bakarım: Piyasaya çıkan yeni nesil, hatasız ve kusursuz ritim tutan dijital altyapılar gerçek müzisyenlerin işini elinden almadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü doğru notalara kusursuz bir zamanlamayla basmak sizi sadece "ses çıkaran" bir makine yapar. O notaların arasındaki sessizliğe, o duyguya, o şarkıyı yaşatan "groove" hissiyatına sadece insan ruhu karar verir.

Mesleklerin geleceği de tam olarak o "groove" hissinde gizli.

Geleceğin muhasebecisi, Excel tablolarına veri giren bir eleman olmayacak; yapay zekânın sunduğu finansal tahminleri okuyan bir stratejiste dönüşecek. Bir avukat, emsal kararları kütüphanelerde aramakla aylarını harcamayacak; sistemin önüne getirdiği rafine verilerle çok daha derin, yaratıcı ve etik sınırları zorlayan savunmalar kurgulayacak. Biz yazılımcılar ise artık kod yazan işçiler olmaktan çıkıp, farklı yapay zekâ servislerini birbiriyle konuşturan, sistemi yukarıdan yöneten "orkestra şefleri" olacağız. İşin ameleliği makineye, felsefesi ve stratejisi bize kalacak.

Bu yeni çağda ayakta kalacak olanlar, salt teknik bilgisi en yüksek olanlar değil, uyum yeteneği en güçlü olanlar olacak. Algoritmalar bir işin "nasıl" yapılacağını bizden çok daha iyi ve hızlı bilebilir, ancak o işin "neden" yapılması gerektiğine, ahlaki sorumluluğuna ve kriz anında kurulacak empatiye hâlâ biz karar veriyoruz.

Bugünün meslekleri, yarın rutin ve tekrarlayan tüm bilişsel yüklerini silikon çiplere devredecek. Geriye dönüp baktığımızda, aslında teknoloji bizi mesleklerimizden etmiyor; bizi makineleşmiş görevlerden kurtulup işin sanatına odaklanmaya, daha fazla "insan" olmaya zorluyor. Değişen rüzgârın yönünü kontrol edemeyiz elbette; ama yelkenlerimizi o rüzgâra göre ayarlamak tamamen bizim elimizde.