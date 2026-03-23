1.Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde esir düşen Türk askerleri 1919’da İngilizler tarafından Mısır’da esir tutuldukları Kuvesyna kampında vatanlarına kavuşacakları günü beklerken çıkardıkları bir dergi ile hayata tutunmaya çalışmışlardır. Badiye adlı bu derginin hemen başlık altındaki, “Bugün Türklük İçin Ne Yaptık?” ibaresi bu askerlerin o şartlar altında bile Türklük şuurunu yansıtması bakımından çok dikkat çekicidir. Söz konusu dergi 1920 yılına kadar toplam 60 sayı yayınlanıp misyonunu tamamlamıştır. Bu bilgileri genç araştırmacı yazar Ahmet Şahin’in editörlüğünde hazırlanan “Milliyetçi Fikir Dergiciliği” adlı kitapta yer alan Sena Baykal’ın yazısından öğreniyoruz.
Ahmet Şahin’in öncülüğündeki vatan sever genç akademisyen ve araştırmacılarımızın hazırladığı “Milliyetçi Fikir Dergiciliği” kitabı günümüzde Türklük için yapılan güzel bir çalışma ve gayret örneği… Gönül, bu tür çalışmaların daha da yaygınlaşıp artmasını arzu ediyor. Gençlerin yüreklerindeki Türklük ateşi sönmedikçe bu arzu istikametinde yeni eserlerin ortaya çıkacağı ümidi güçleniyor.
Türkçülük fikrinin dönüşüm evrelerini, süreklilik ve kopuş noktalarını anlamak isteyen araştırmacılar için en verimli kaynaklardan birinin süreli yayınlar olduğuna dikkat çeken Ahmet Şahin yaptıkları bu değerli çalışma hakkında şu bilgiyi veriyor:
Dergicilik, Türkiye’nin düşünce tarihini anlamada bir laboratuvar işlevi görmekte; toplumsal ve siyasal dönüşümlerin hem aynası hem de aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Milliyetçi düşünce çizgisi içinde dergicilik faaliyeti, bir yayıncılık pratiği olmanın çok ötesindedir; bu alan, aynı zamanda bir fikrî inşa sürecidir. Bu süreçte dergiler, Türkçülüğün temel değerlerini taşıyan, yeniden üreten ve geleceğe aktaran taşıyıcı kolonlar hâline gelmiştir.
Bu çalışmamız, “Milliyetçi Fikir Dergiciliği Serisi”nin ilk halkasını teşkil etmektedir. Daha önce yayımlanan, “Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler” başlıklı çalışmayla temelleri atılan bu uzun soluklu proje, Türkçü düşünce geleneği içinde yayımlanmış dergilerin eleştirel analizini merkeze almaktadır. Bu serinin temel gayesi, Türkçülük fikri bağlamında neşredilen süreli yayınları akademik gündeme taşımak; bu dergilerin sayfalarında yer alan siyasî, kültürel ve toplumsal meseleleri mukayeseli biçimde değerlendirmek ve her bir yayını kendi tarihsel bağlamı içinde panoramik bir bakışla yeniden konumlandırmaktır.
Önsözünü Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un kaleme aldığı kitapta yazılarına yer verilen araştırmacılar ve konu başlıkları şöyle:
- Ahmet Şahin / Milliyetçi Fikir Dergiciliğine Genel Bir Bakış
- İbrahim Daş / Ümid Mecmuası’na Dair
- Sena Baykal / Badiye: Bugün Türklük İçin Ne Yaptık?
- Mirza Polat / Diyarbakır’dan Yükselen Ses: Küçük Mecmua Dergisi
- Necati Tonga / İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkçü-Milliyetçi Fikrin Sesi: Çınaraltı Dergisi
- Ahmet Şahin – Ali Gezginci / Türk Kültür Birliği Derneği’nin Yayın Organı: Türk Amacı Dergisi
- Mehmet Güldal / 1940’lı Yıllarda Toprak Dergisi
- Ömer Burak Sert / 27 Mayıs Sonrası Türkçü Bir Dergi Teşebbüsü: Milli Yol
- Sena Baykal / Milli Işık (1967-1971)
- Mehmet Kürşad Yavan / Türk Milliyetçisi Bir Dergi Olarak Türk Yolu: Fikirleri, Duruşu ve Aktüel Kimliği
(*Bilge Kültür Sanat Yayınları)
////////////////////////////////////////////////////////
KİTAP SEVERLERİ EN SİNİRLENDİREN SORU
Evet, bu soru Metin Celal’in yeni kitabının adı olmuş: Bunların Hepsini Okudunuz mu?
Bu, birilerinin evindeki kitapların çokluğundan etkilenenlerin ev sahibine sorduğu bir sorudur. Kimi zaman merak, kimi zaman hayret, kimi zaman haset, kimi zaman da kınama veya yazıklanma tonu ile sorulur bu soru. Bir bibliyofil de olan şair ve yazar Metin Celâl de bu sorunun muhataplarından biri. Yazar, bu kitabında, soruyu ironik bir biçimde cevaplıyor. Okuduklarının açtığı dehlizlerde okunacak pek çok kitabın izini sürüyor. İmzalı kitap sorunu, şair ve yazarın ödüllerle ve biyografisi ile imtihanı, kitap klişeleri, çeviri eleştirisi, popüler roman, iptal kültürü, meşhur şair ve yazarları soyadıyla anma takıntısı başta olmak üzere güncel pek sorunun da cevabını arıyor.