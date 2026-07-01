Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu

Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe ilçe ölçülen hava sıcaklıklarını açıkladı. Kentte en yüksek sıcaklık Tuzla'da, en düşük sıcaklık ise Sarıyer'de kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 1

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillere, parklara ve yeşil alanlara akın etti. İstanbul Valiliği'nin "yılın en sıcak günü" uyarısının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ilçe bazında ölçülen sıcaklık verilerini paylaştı.

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 2

En sıcak 5 ilçe
Tuzla: 34 derece

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 3

Adalar: 33 derece

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 4

Bahçelievler: 33 derece

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 5

Bakırköy: 33 derece

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 6

Beşiktaş: 33 derece

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 7

Diğer sıcak ilçeler
33 derece ölçülen diğer ilçeler ise Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu oldu. Şişli'de 32 derece, Arnavutköy'de ise 32 derece sıcaklık kaydedildi. Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Silivri, Sultanbeyli ve Üsküdar'da termometreler 31 dereceyi gösterdi.

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Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu - Resim: 8

En serin ilçe Sarıyer
Kentte en düşük sıcaklık ise 28 dereceyle Sarıyer'de ölçüldü. Şile ve Sultangazi'de hava sıcaklığı 29 derece olurken, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Maltepe ve Sancaktepe'de termometreler 30 dereceyi gösterdi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar özellikle Bebek, Büyükçekmece ve Üsküdar sahillerinde yoğunluk oluştururken, bazı vatandaşlar denize girerek bazıları ise park ve gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

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