Bugün rekor kırıldı, Meteoroloji açıkladı: İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu

En serin ilçe Sarıyer

Kentte en düşük sıcaklık ise 28 dereceyle Sarıyer'de ölçüldü. Şile ve Sultangazi'de hava sıcaklığı 29 derece olurken, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Maltepe ve Sancaktepe'de termometreler 30 dereceyi gösterdi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar özellikle Bebek, Büyükçekmece ve Üsküdar sahillerinde yoğunluk oluştururken, bazı vatandaşlar denize girerek bazıları ise park ve gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.