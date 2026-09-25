Her gün tekrar tekrar düşünülen "Bugün ne pişirsem?" sorusuna cevap arayanlar için birbirinden lezzetli tarifleri bir araya getirdik. Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin yer aldığı günün menüsü, kalabalık aile sofraları için de güzel bir alternatif sunuyor.
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günün akşam yemeği menüsü (25 Eylül 2026)
Akşam yemeğinde ne hazırlayacağına karar veremeyenler için sofraya yakışacak, doyurucu ve evde kolayca hazırlanabilecek tariflerden oluşan günün menüsü belli oldu. İşte, akşam sofranıza ilham verecek lezzetler...Sena Altuntaş
SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI – KAŞARLI
Domatesin hafif ekşi lezzetini sütün yumuşaklığıyla buluşturan sütlü domates çorbası, üzerine eklenen rendelenmiş kaşarla sofraya sıcak bir başlangıç yapıyor.
MALZEMELER
5 adet orta boy domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 4 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı süt, tuz, karabiber ve servis için rendelenmiş kaşar peyniri.
YAPILIŞI
Domatesleri rendeleyin veya blenderdan geçirin. Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Salçayı ilave ederek kısa süre daha kavurduktan sonra domatesleri ekleyin.
Yaklaşık 4-5 dakika pişirdikten sonra sıcak suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.
Sütü ayrı bir yerde hafifçe ılıtın ve çorbaya yavaşça eklerken sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave edip 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam için blenderdan geçirebilirsiniz.
Kaselere aldığınız çorbanın üzerine bolca rendelenmiş kaşar ekleyerek sıcak servis edin.
HÜNKAR BEĞENDİ
Közlenmiş patlıcanın kaşarlı ve kremamsı dokusuyla yumuşacık pişen etleri buluşturan hünkar beğendi, günün menüsünün ana yemeği olarak sofradaki yerini alıyor.
ET İÇİN MALZEMELER
500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti, 1 adet kuru soğan, 2 adet sivri biber, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve isteğe göre kekik.
BEĞENDİ İÇİN MALZEMELER
4 adet büyük patlıcan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, tuz ve karabiber.
YAPILIŞI
Eti tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sıvı yağ ile doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından biberleri, salçayı ve küp doğranmış domatesleri ilave edin.
Sıcak su, tuz ve baharatları ekledikten sonra eti kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Beğendi için patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu 1-2 dakika kavurun. Sütü azar azar ekleyerek sürekli çırpın.
Karışım koyu ve pürüzsüz bir kıvam aldığında közlenmiş patlıcanları ekleyin. Tuz, karabiber ve rendelenmiş kaşarı ilave edip karıştırın. Kaşar eridikten sonra ocaktan alın.
Servis tabağına önce patlıcanlı beğendiyi yayın. Üzerine etleri ve etin sosunu ekleyerek servis edin.
PİRİNÇ PİLAVI
Ana yemeğin en klasik eşlikçilerinden biri olan pirinç pilavı, doğru pişirme yöntemiyle tane tane kıvam alarak menüyü tamamlıyor.
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç, 3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz.
YAPILIŞI
Pirinci ılık ve hafif tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından bol suyla birkaç kez yıkayıp nişastasından arındırın ve süzün.
Tencerede tereyağı ile sıvı yağı ısıtın. Pirinci ekleyerek taneleri hafif şeffaflaşana kadar 3-4 dakika nazikçe kavurun.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Kaynamaya başladığında ocağı en düşük seviyeye getirip tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 12-15 dakika, suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına temiz bir kagıt havlu yerleştirerek pilavı 10-15 dakika dinlendirin. Pilavı ezmeden karıştırarak servis edin.
ÇOBAN SALATA
Domates, salatalık, biber ve soğanın bir araya geldiği çoban salata, ana yemeğin yanında sofraya taze ve ferah bir lezzet katıyor.
MALZEMELER
3 adet domates, 2 adet salatalık, 2 adet sivri biber, 1 adet küçük kuru soğan, yarım demet maydanoz, yarım limonun suyu, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve isteğe göre 1 tatlı kaşığı nar ekşisi.
YAPILIŞI
Domates ve salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Biberleri ince ince kesin. Soğanı küçük doğrayın. Daha hafif bir lezzet için soğanı biraz tuzla ovup sudan geçirebilirsiniz.
Maydanozu ince kıyıp tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve isteğe göre nar ekşisini ekleyin.
Salatanın fazla sulanmaması için servisten hemen önce karıştırın.
FIRINDA SÜTLAÇ
Günün menüsünün finalinde ise üzeri kızarmış fırında sütlaç bulunuyor. Hafif yapısı ve geleneksel lezzetiyle sütlaç, akşam yemeğinin ardından tatlı bir kapanış sunuyor.
MALZEMELER
1 litre süt, 1 çay bardağı pirinç, 2 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, nişastayı açmak için yarım su bardağı süt ve isteğe göre 1 paket vanilin.
YAPILIŞI
Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyerek pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Suyunu büyük ölçüde çeken pirincin üzerine 1 litre süt ekleyin. Orta-kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Şekeri ilave edip karıştırın.
Nişastayı yarım su bardağı soğuk sütle tamamen açın. Hazırladığınız karışımı sütlaca yavaşça eklerken sürekli karıştırın. Yaklaşık 5-10 dakika daha pişirin. İsterseniz vanilini son aşamada ekleyin.
Sütlacı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın. Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizip tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında, mümkünse üst ızgara ayarında, sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirip servis edin.
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MENÜDE NELER VAR?
Sütlü domates çorbası – kaşarlı
Hünkar beğendi
Tane tane pirinç pilavı
Çoban salata
Fırında sütlaç