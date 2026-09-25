Bugün ne pişirsem diyenlere: Günün akşam yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin veya blenderdan geçirin. Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Salçayı ilave ederek kısa süre daha kavurduktan sonra domatesleri ekleyin.

Yaklaşık 4-5 dakika pişirdikten sonra sıcak suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.

Sütü ayrı bir yerde hafifçe ılıtın ve çorbaya yavaşça eklerken sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave edip 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam için blenderdan geçirebilirsiniz.

Kaselere aldığınız çorbanın üzerine bolca rendelenmiş kaşar ekleyerek sıcak servis edin.