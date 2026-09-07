Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif

Dört kalemin toplam malzeme maliyeti yaklaşık 190 TL bandında kalıyor; sarımsaklı ekmek ve çay eklense bile 350 TL'lik bütçenin önemli bir kısmı harcanmadan 4 kişilik bir aileye dolu bir akşam sofrası kurulabiliyor.

Not: Mercimek, patates, soğan ve ekmek fiyatları güncel piyasa ortalamaları üzerinden yaklaşık hesaplanmıştır. Yumurta, tavuk ve bulgur fiyatları TZOB verilerine ve güncel market fiyatlarına dayanmaktadır.