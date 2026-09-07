Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif

Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif

Dar gelirli 4 kişilik bir aile için 350 TL bütçeyle çorbadan ana yemeğe, sarımsaklı ekmekten sofranın tamamlayıcılarına kadar dolu bir akşam sofrasının tarifli hazırladık.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif - Resim: 1

1. SOFRANIN AÇILIŞI: KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler: 300 gr kırmızı mercimek, 1 soğan, 1 havuç, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, pul biber

Tarifi: İnce doğranan soğan ve havuç tereyağında kavrulur. Yıkanmış mercimek eklenip birkaç dakika kavrulmaya devam edilir. Üzerine yaklaşık 1,5 litre sıcak su ilave edilip mercimek yumuşayana kadar 25-30 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada hafifçe kavrulan un çorbaya eklenip birlikte birkaç dakika daha kaynatılır. Blenderdan geçirilip tuz ve karabiberle tatlandırılır. Üzerine pul biberli tereyağı gezdirilerek servis edilir.

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Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif - Resim: 2

2. ANA YEMEK: SOĞANLI-DOMATESLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler: 350 gr pilavlık bulgur, 1 soğan, 1-2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, 4 yumurta

Tarifi: İnce doğranan soğan yağda pembeleşene kadar kavrulur, salça eklenip birkaç dakika daha kavrulur. Yıkanmış bulgur ilave edilip 2-3 dakika kavrulmaya devam edilir. Üzerine yaklaşık 550 ml sıcak su eklenip tuzu ayarlanır; kaynayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-18 dakika pişirilir. 10 dakika demlendirildikten sonra sahanda ya da haşlanmış yumurtalarla servis edilir.

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Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif - Resim: 3

3. YAN YEMEK: FIRINDA PATATES

Malzemeler: 1 kg patates, 1 soğan, 2 domates, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kekik/pul biber

Tarifi: Soyulan patatesler kuşbaşı doğranır; soğan yarım ay, domatesler dilim şeklinde kesilir. Tüm malzemeler bir fırın kabında yağ ve baharatla harmanlanır. 200 derecede ısıtılmış fırında, ortada bir kez karıştırılarak patatesler yumuşayıp üzeri hafif kızarana kadar 40-45 dakika pişirilir.

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Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif - Resim: 4

4. SOFRAYI TAMAMLAYAN: SARIMSAKLI EKMEK

Malzemeler: 1 somun ekmek, 3-4 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, isteğe bağlı kıyılmış maydanoz, tuz

Tarifi: Rendelenen sarımsak yumuşak tereyağıyla karıştırılır, istenirse maydanoz eklenir. Ekmek çapraz şekilde dilimlenip aralarına sarımsaklı tereyağı sürülür. Alüminyum folyoya sarılıp 180 derece fırında 10-12 dakika ısıtılır; son 2 dakika folyo açılarak üzeri hafifçe kızartılır. Sıcak servis edilir.

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Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif - Resim: 5

Dört kalemin toplam malzeme maliyeti yaklaşık 190 TL bandında kalıyor; sarımsaklı ekmek ve çay eklense bile 350 TL'lik bütçenin önemli bir kısmı harcanmadan 4 kişilik bir aileye dolu bir akşam sofrası kurulabiliyor.

Not: Mercimek, patates, soğan ve ekmek fiyatları güncel piyasa ortalamaları üzerinden yaklaşık hesaplanmıştır. Yumurta, tavuk ve bulgur fiyatları TZOB verilerine ve güncel market fiyatlarına dayanmaktadır.

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