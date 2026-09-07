Bugün ne pişirsem diyenler için: İşte prtik 3 tarif

1. SOFRANIN AÇILIŞI: KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler: 300 gr kırmızı mercimek, 1 soğan, 1 havuç, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, pul biber
Tarifi: İnce doğranan soğan ve havuç tereyağında kavrulur. Yıkanmış mercimek eklenip birkaç dakika kavrulmaya devam edilir. Üzerine yaklaşık 1,5 litre sıcak su ilave edilip mercimek yumuşayana kadar 25-30 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada hafifçe kavrulan un çorbaya eklenip birlikte birkaç dakika daha kaynatılır. Blenderdan geçirilip tuz ve karabiberle tatlandırılır. Üzerine pul biberli tereyağı gezdirilerek servis edilir.