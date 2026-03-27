UŞAK BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI: 'İSTANBUL' DETAYI... 11 GÖZALTI

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

EPSTEİN'İN ÖZEL JETİ İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜ MÜ KULLANDI? YAŞAR GÜLER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı" iddiasına yanıt verdi. Yaşar Güler iddiayı yalandı.

KEMAL OKUYAN: 'TEK ADAM REJİMİ'NE İNDİRGENMİŞ MUHALEFET TARZI İŞE YARAMAZ

Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri YENİÇAĞ gazetesine değerlendiren TKP lideri Okuyan, "Siyasette egemen olmuş 'AKP gitsin' politikası tek başına çözüm olur mu?" sorusuna ilişkin "'Tek adam rejimi'ne indirgenmiş bir muhalefet tarzının işe yaramayacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.

EMNİYET'TE GÜÇ EL DEĞİŞTİRİYOR; KONTROL HANGİ YAPIYA GEÇECEK?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği 'bayrak değişiömi' sinyali, Emniyet içerisinde köklü tasfiye ve atamaları beraberinde getirecek. Emniyet içindeki güç savaşları liste yarışına dönerken, gücün hangi yapıya geçeceği merak konusu.

HAMANEY’İN ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON ANLARI PAYLAŞILDI: GÖRÜNTÜDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölmeden önceki son görüntüsü paylaşıldı.

ABD İRAN İLE GÖRÜŞÜRKEN 10 BİN ASKER GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin ‘çok iyi gittiğini’ savunurken ve enerji tesislerine saldırıları ertelerken Pentagon savaşı büyütmeyi planlıyor. ABD Basını, Washington yönetiminin Orta Doğu’ya 10 bin asker daha göndermeyi planladığını yazdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI: DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını ve boğazdan geçen her geminin sert önlemle karşılaşacağını duyurdu.

YABANCININ 3 HAFTALIK KAÇIŞI 6 MİLYAR DOLAR

ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşın ilk üç haftasında yabancı yatırımcılar devlet tahvilleri ve hisse senedinde 5 milyar 948,4 milyon dolarlık net satış yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı sahasında 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye-Romanya maçı, Rumen basınında geniş yer buldu.

1) MİLLİLERİN ROMANYA GALİBİYETİ SONRASI ROTA KOSOVA

Türkiye Millî Futbol Takımı, Romanya karşısında aldığı galibiyetle önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşmada ortaya konan oyun ve skor, hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun ederken, gözler şimdi sıradaki rakip olan Kosova mücadelesine çevrildi.

Bu sonuçla birlikte milliler, grup yolunda kritik bir virajı geride bırakırken; Kosova karşılaşmasının puan tablosu açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Teknik ekip, bu maç için hazırlıklara hız verirken, sosyal medyada da “yeni hedef Kosova” yorumları öne çıkıyor.

2) KÂBE ÖRTÜSÜNÜ KESTİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN TEPKİ ÇEKTİ

Kâbe’yi ziyaret eden Türk kafilesinde yer alan bir kadının, hatıra amacıyla Kâbe örtüsünden parça kestiği iddiası sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili resmi makamlardan açıklama beklenirken, kutsal mekânlara yönelik bu tür eylemlerin hem dini hem de hukuki açıdan sonuçları olabileceği vurgulanıyor. Tartışma, kısa sürede sosyal medyada geniş bir gündem başlığına dönüştü.