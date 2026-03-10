KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GERİ SAYIM: İŞTE DEĞİŞECEK 3 BAKAN

Ankara kulislerine göre bayram sonrası yapılması beklenen revizyonda en az 3 bakanlıkta değişiklik gündemde.

Haberin devamı için...

NEPAL’DE SEÇİMLERİ 35 YAŞINDAKİ RAPÇİ KAZANDI: GENÇLERİN PROTESTOSU HÜKÜMETİ DEVİRMİŞTİ

Nepal’de gençlerin başlattığı protestolarla hükümetin devrilmesi sonrası ilk seçim yapıldı. Seçimde 35 yaşındaki rapçi ezici çoğunlukla galip geldi. Seçimin galibi 35 yaşındaki Balendra Shah’ın ülke tarihinin en genç Başbakanı olması bekleniyor.

Haberin devamı için...

SANAYİ DARALDI, İNŞAATTA İŞÇİLİK MALİYETLERİ ARTTI

2026 yılına sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 düşüşle başlarken, madencilik ve imalat sektörleri gerileme kaydetti.

Haberin devamı için...

Günün diğer önemli manşetleri şöyle:

YAŞAR GÜLER 2023'DE "S-400'LERİ KULLANIRSAK GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ, GÖREMEDİK

Cem Toker İran'dan atılan füzelere dikkat çekti: S-400'leri bugün de kullanmayacaksak...

BAHÇELİ KONUŞTU: KÜRTLER KARDEŞİ, CHP HEDEFİ OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Kürtlere sahip çıkan ve "Satılık değilsiniz" diyen Bahçeli, "Kürtler kimseni piyonu olamaz" ifadelerini kullandı. İBB davalarında ise 'Suçlamalar acığa kavuşturulsun' dedi.

İBB DAVASINDA SAVUNMALAR BAŞLADI: İMAMOĞLU ADAY OLMASAYDI HİÇBİRİMİZ BURADA OLMAYACAKTIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı İBB davası 2. gününde devam ediyor. Davanın ikinci günü de gergin başladı.

CHP GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'YE TAŞINDI: ÖZGÜR ÖZEL: YARGILAMA DEĞİL, HAZIRLANMIŞ BİR SENARYO İZLİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını Silivri'de gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı İBB davasına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Yargılama değil, hazırlanmış bir senaryo izliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİ'NE İRFAN FİDAN SEÇİLDİ

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından yapılan seçimde İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçildi.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU: YERLİKAYA'NIN ELEŞTİRİLDİĞİ UYGULAMA KALKIYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı ve dönem dönem eleştirilen "suç skoru" paylaşımlarının artık sona erdiğini açıkladı.

İSRAİL'DEN SUİKAST TEHDİDİ: ÖLDÜRECEKLERİ YENİ İSMİ AÇIKLADILAR

İsrail,ABD- İran savaşı 11. gününde devam ediyor. İsrail'den yeni suikast tehdidi geldi. Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar.

Fatih Ergin'in bugünkü "Türkiye’ye NATO tuzağı mı kuruluyor?" yazısı dikkat çekti

TBMM'de İran özel oturumu gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis'i bilgilendirdi.

1) İBB davası ve Ekrem İmamoğlu

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddialarıyla hazırlanan kapsamlı iddianamenin kabulünün ardından, Ekrem İmamoğlu’nun da sanıklar arasında yer aldığı dosyada yargılama sürüyor. Duruşmanın ikinci gününde mahkeme, dosyaya ilişkin ara karar tarihini belirlerken; savcılığın iddianamede İmamoğlu için yönelttiği suçlamalar ve talep edilen cezalar tartışmanın merkezinde duruyor.

2) İran saldırıları sonrası Dubai’den kaçanlar evcil hayvanlarını terk ediyor iddiası

Bölgedeki saldırılar sonrası Dubai’den ayrılmaya çalışan bazı yabancıların, evcil hayvanlarını geride bırakması sosyal medyada tepki çekiyor. Hayvan barınakları ve gönüllüler, terk edilen kedi-köpek sayısında artış olduğunu; bazı kişilerin hayvanlarını sokakta bırakıp gittiğini, bazı vakalarda ise “ötenazi” talebiyle veterinerlere başvurulduğunu aktarıyor.