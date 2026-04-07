GÜNDEM

İSTANBUL'DAKİ İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ÇATIŞMA! İKİ POLİS YARALANDI, ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu önünde çatışma yaşandı. İki polis hafif yaralandı. Üç terörist etkisiz hâle getirildi; biri öldürüldü, ikisi yaralı yakalandı. Şüphelilerin kiralık araçla İzmit’ten geldiği, birinin örgüt bağlantısı bulunduğu, iki şüphelinin kardeş olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI: İLK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

Yılmaz Özdil, ilk olarak YENİÇAĞ'ın duyurduğu Sözcü'den ayrılışını Youtube yayınında doğruladı. Gazeteciliğe devam edeceğini söyleyen Özdil, "Çok şükür ki YouTube'a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. YouTube'a sökmüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 20 KİŞİ GÖZALTINDA

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama yapılıyor. İlk gelen bilgilere göre 20 kişi gözaltında.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA: MUSTAFA CECELİ, SİMGE SAĞIN GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Şarkıcı Mustafa Ceceli, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Bengü Erden, Ersay Güner, Melek Mosso, Aslı Sipahi, Hacı Süleymanoğlu'nun aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.

AKBELEN DİRENİŞÇİLERİ AYM ÖNÜNDE: 'ACELE KAMULAŞTIRMA GERİ ÇEKİLSİN'

Muğla Milas’ta 2019’dan bu yana direnen İkizköylüler, 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına karşı seslerini duyurmak için AYM önünde eylem yaptı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen ikinci isim Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı oldu.

EKONOMİ

İYİ PARTİLİ BURAK DALGIN’DAN TÜİK’E YAYLIM ATEŞİ: KATMERLİ BİR HIRSIZLIKTIR

İYİ Partili Burak Dalgın, TÜİK verilerini "katmerli hırsızlık" olarak nitelendirdi. Ekonomi yönetiminin savaş bahanesine sığınmamasını isteyen Dalgın, "Program çalışmıyor, acilen vatandaşın hayatını ucuzlatacak yeni bir yol haritası şart” dedi.

ENFLASYON ÖLDÜKTEN SONRA DA PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR: MEZARDA ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ

Yüksek enflasyonun vurduğu alanlardan biri de mezar fiyatları oldu. Vatandaşlar haftadan haftaya artan fiyatlar sebebiyle, "yaşarken" mezar almaya başladı.

DÜNYA

TRUMP’IN İTİRAFI SONRASI İRAN’DAN KARŞI HAMLE: “KÜRT GRUPLARA SİLAH GÖNDERDİK” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump’ın İran’daki protestolarda Kürt gruplara silah verdiklerini söylemesi sonrası İran’dan karşı hamle geldi. Tahran yönetimi, Trump’ı Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

TRUMP İRAN’I SAAT VEREREK TEHDİT ETTİ: İRAN MEDENİYETİ BU GECE YOK OLACAK

ABD Başkanı Trump’tan İran’a bir tehdit mesajı daha geldi. Trump, “Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak” dedi.

İRAN'DA DEMİR YOLU KÖPRÜSÜNE SALDIRI: CAN KAYIPLARI VAR

İran'ın İsfahan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Spor

TFF HAREKETE GEÇTİ: SÜPER LİG’DE YABANCI KURALI DEĞİŞİYOR

TFF, Süper Lig kulüplerinin talebiyle gelecek sezonun yabancı oyuncu kuralında sürpriz bir değişikliğe gidiyor.

ERMAN TOROĞLU'NDAN TÜRK FUTBOLUNU SARSACAK İDDİA: HANGİ KULÜP KOLLANDI?

Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakemlere "pozitif ayrımcılık" yapmaları yönünde telkinde bulunduğunu dair bir iddia olduğunu söyledi. Tartışmalı derbi kararlarını eleştiren Toroğlu, söz konusu iddianın gerçek olması durumunda Gündoğdu’yu istifaya davet etti.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

ARSLAN BULUT YAZDI: FİRAVUNLA BAŞ BAŞA

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Firavunla Yüz Yüze” tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında son olarak Kırşehir'de izleyiciyle buluştu.

YENİÇAĞ

🌕Ay fotoğrafı görenleri büyüledi
Gece gökyüzünde çekilen etkileyici Ay fotoğrafları, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Özellikle yüksek çözünürlükte paylaşılan karelerde Ay’ın yüzey detaylarının net şekilde görünmesi kullanıcıları büyülerken, birçok kişi benzer kareler yakalamak için kendi çekimlerini paylaşmaya başladı. Görüntüler, “gökyüzü estetiği” başlığı altında günün en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

🐶İstanbul Valiliği’nin “köpekler toplanacak” kararı tartışma yarattı

İstanbul Valiliği tarafından alındığı öne sürülen “sokak köpeklerinin toplanması” yönündeki karar, sosyal medyada büyük tepki çekti. Hayvan hakları savunucuları uygulamanın çözüm olmadığını savunurken, güvenlik ve kamu düzeni açısından destekleyen görüşler de dile getirildi. Tartışma büyürken, yetkililerden konuya ilişkin daha net bir açıklama yapılması beklentisi sürüyor.