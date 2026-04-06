GÜNDEM

AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'İN ARA SEÇİM ÇIKIŞINA NET YANIT

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala Özgür Özel'in ara seçim çıkışına net yanıt verdi. Ala gündemlerinde ara seçimin olmadığını söyledi.

HASBİ DEDE HAKKINDAKİ TACİZ İDDİASI SONRASI ÖLEN ÇOCUĞUN BABASI: CHP'Lİ VEKİL EVE GELİP ŞİKAYETİ GERİ ÇEKİN DEDİ

Görele belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasıyla yargılandığı dava sürerken, hayatını kaybeden 16 yaşındaki mağdur T.T.’nin ailesinden çarpıcı açıklamalar geldi. Baba Ahmet T., kendilerine baskı yapıldığını iddia etti.

MHP İSTANBUL İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINI FESHETTİ: YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshettiğini duyurdu. YENİÇAĞ yazarı Fatih Ergin, İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından İstanbul teşkilatlarının görevden alınacağı yazmıştı. MHP’nin yeni il başkanı ise Volkan Yılmaz oldu.

SÖZCÜ TV’DE İSTİFA DEPREMİ: YILMAZ ÖZDİL GÖREVİNİ BIRAKTI

Sözcü TV'de sular durulmuyor. Kanalın kurucusu ve yaklaşık üç ay önce yeniden yayın grubunun başına geçen usta gazeteci Yılmaz Özdil, siyaset dünyasıyla yaşadığı sert polemiklerin ardından istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.

FATİH SEMT PAZARINDA ETİKET YANGINI: 'ALIM GÜCÜ YERLE BİR OLDU PAZARDA TÜRK MÜŞTERİ YOK'

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade'de semt pazarının nabzını, YENİÇAĞ tuttu. TÜİK Mart 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, pazardaki gıda fiyatlarına gelen zamların günlük yaşama yansımalarını sorduğumuz pazarı gezen vatandaşlar ve esnaflar dert yandı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI OLAYLI BAŞLADI: POLİSLERE ‘FETÖ’ ÇIKIŞI MAHKEME SALONUNU KARIŞTIRDI

Ayhan Bora Kaplan’ın elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin görülen dava olaylı başladı. İstinafın kararı sonrası yeniden görülen davada Ayhan Bora Kaplan’ın polislere yönelik ‘FETÖ’ çıkışı mahkeme salonunu karıştırdı.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE PKK'LILARA AF ERTELENDİ Mİ? AK PARTİLİ KURMAYLARDAN '3. AŞAMA' ÇIKIŞI

PKK'lılara af ön gören yasanın haziran ayına kadar çıkması bekleniyor. Örgütün sözde yöneticilerine af çıkmasının önündeki temel şart olan silah bırakma süreci netleştirilmeden, PKK'lılara af çıkmayacağı, bu isimlerin üçüncü aşamayı bekleyecekleri ifade ediliyor.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN "ARA SEÇİM" AÇIKLAMASI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu CHP'nin 'erken seçim' çağrılarına destek vererek "Hemen seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz ancak ara seçim formulünün ayakları yere basmıyor" dedi.

EKONOMİ

SGK YÜZBİNLERCE EMEKLİLİĞİ TEK TEK İPTAL ETTİ: UZMAN İSİM UYARDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, "naylon iş yeri" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı dijital takibi sıkılaştırdı. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın çarpıcı verilerle gündeme taşıdığı iddiaya göre; 245 binden fazla kişinin sigortası ve emekliliği mercek altına alınarak iptal edildi.

IBAN ÜZERİNDEN GELEN PARADA BU AÇIKLAMA HAYATINI KARARTTI

Dijital ödeme devrinde "açıklama" kısmına yazılan tek bir kelime, İstanbullu bir esnafın hayatını kabusa çevirdi. Müşterisinden alacağını IBAN yoluyla tahsil eden kebapçı, dekonttaki "borç verildi" ibaresini fark etmeyince hem elindeki paradan oldu.

DÜNYA

YAVRU VATAN’DA MECLİS BASKINI

KKTC’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan eylemlerde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan eylemciler Meclis’i bastı. Çevik kuvvet ekiplerinin Meclis bahçesine kadar giren eylemcileri durduramadığı öğrenildi.

İRAN’DAN ATEŞKES TEKLİFİNE NET YANIT: RESMEN AÇIKLADILAR

Orta Doğu’daki savaşın son bulması için Pakistan aracılığı ile sunulan ateşkes teklifine İran’dan yanıt geldi. Tahran yönetimi teklifi reddettiklerini ve savaşın önlenmesi için ek güvenceler istediklerini duyurdu.

OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU: 3 FUTBOLCUYA KRİTİK MAÇ ÖNCESİ KESİK...

Trendyol Süper Lig'de Çarşmaba günü Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Okan Buruk, 3 futbolcuyu kulübeye çekme kararı aldı. İşte detaylar...

YAZAR

Arslan Bulut'un "“Türksüz Türkiye” ve İran’ın direnişi" isimli yazısı da günün dikkat çeken başlıklarından oldu.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Yalçın Küçük, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Akademik çalışmaları, kitapları ve sert çıkışlarıyla tanınan Küçük’ün vefatı, siyaset ve düşünce dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada farklı kesimlerden yapılan paylaşımlarda hem eleştiriler hem de anma mesajları öne çıktı.

Tartışmalı FB–BJK derbisi, hakem kararları gündemde

Fenerbahçe vs Beşiktaş derbisi, sahadaki mücadeleden çok hakem kararlarıyla konuşuldu. Maç içinde verilen kritik faul, kart ve VAR kararları taraftarları ikiye bölerken, sosyal medyada pozisyonlara ilişkin görüntüler defalarca paylaşıldı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcuları ve eski hakemler de kararları tartışmaya açtı; derbi, spor gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.