GÜNDEM

ALİ BABACAN'DAN ORTAK ADAYLIK SİNYALİ: ARIKAN'IN ÇERÇEVESİNE KATILIYORUM

T24’ten Şirin Payzın’a konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gazetemiz yazarı Fatih Ergin’in gündeme getirdiği “86 milyon oh be diyecek” denilen adayın kendisi olduğu bilgisini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

İBB DAVASINDA KORİDOR KRİZİ

İBB davasında 31’inci duruşma başlamadan sona ererken, itirafçı Servet Yıldırım’la röportaj yapan iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat'ın hakim ve savcı koridorunu kullandığı, basına ayrılan bölüm yerine mahkeme heyeti ve savcılara ayrılan bölümden duruşmayı takip ettiği iddiası kriz çıkardı.

EMNİYET'İN ALTI YIL ÖNCEKİ GÜLİSTAN DOKU RAPORU ORTAYA ÇIKTI: İŞTE SON GÜNÜNDEKİ SIRLAR

Gazeteci İsmail Saymaz, altı yıl önce kaybolan Gülistan Doku hakkında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hazırlattığı raporu köşesine taşıdı. Saymaz kamuoyuna yansımayan rapordaki, dikkat çeken bölümleri açıkladı.

DİYARBAKIR'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ, OKUL TAHLİYE EDİLDİ SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Diyarbakır'da bir okul önünde silah sesleri duyuldu. Okul önünde nöbet tutan polislerin müdahalesi sonrası saldırganlar etkisiz hale getirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

YURT GENELİNDE SAĞANAK ALARMI: YOLLAR ÇÖKTÜ, KARA YOLLARI KAPANDI

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya’da Kanlıçay Deresi’nin debisinin artmasıyla yolda çökme meydana gelirken, Tunceli’de Munzur Çayı’nın taşması sonucu Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı. Zonguldak ve Samsun’da ise denizin renginin değiştiği gözlendi.

EKONOMİ

TÜİK NİSAN 2026 ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

TÜİK, 2026 yılının Nisan enflasyonunu açıkladı. Jeopolitik risklerin ve savaşın etkisiyle nisan ayındaki enflasyon verisi merak ediliyordu.

MEHMET ŞİMŞEK SON GOLÜNÜ ATIYOR: BUGÜN MECLİS’E SUNULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lüks bir yaşam sürmesine rağmen gelir beyan etmeyen veya vergi ödemeyen 228 sporcunun 5 milyar TL tutarındaki kazancın beyan dışı bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı. Şimşek, ayrıca yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılacağını da belirtti.

EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK MAAŞ ZAM FARKI BELLİ OLDU

Emeklinin merakla beklediği nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT: MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 32,43 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 32,37 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

DÜNYA

İRAN, ABD GEMİSİNİ VURDU MU? HÜRMÜZ'DE BÜYÜK MUAMMA

İran medyasından Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran ordusu uyarıları dikkate almayan bir ABD savaş gemisini vurdu. Geminin Cask Adası yakınlarında vurulduğu öğrenildi. ABD'li yetkililer ise söz konusu haberi yalanladı.

PAŞİNYAN: ALİYEV İLE OYUN DEĞİŞTİRİCİ KARAR ALDIK

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile “oyun değiştirici” karar aldıklarını söyledi. Paşinyan, “Artık Azerbaycan ile barış içindeyiz” dedi.

TRUMP’IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ: ARTIK GERÇEKLERLE BAŞ BAŞA

ABD’nin İran’a karşı savaşı oldukça karmaşık bir hale gelirken Trump’ın hayalleri suya düştü. ABD basını, Trump’ın özellikle ekonomik ve diplomatik açıdan sert gerçeklerle karşı karşıya olduğunu yazdı.

AVUSTURYA’DA CASUSLUK KRİZİ: 3 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

Avusturya, casusluk şüphesiyle Rusya’nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı etti. Antenler üzerinden istihbarat toplandığı iddiası gerilimi artırırken, Moskova kararı “siyasi ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

SPOR

SAVCILIKTAN SÜRPRİZ SKORA ŞİKE SORUŞTURMASI: BAŞKAN “MAÇI KAYBEDİN” TALİMATI VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan karşılaşmada sonucu etkileyebilecek usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM ATEŞİ: TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’a çevrildi. Başkan adaylarının artmasıyla birlikte kulüp içindeki rekabet hız kazanırken, teknik direktör tercihi seçim sürecinin en belirleyici başlıklarından biri haline geldi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

İLAY AKSOY YAZDI: SIRADA SUUDİ ARABİSTAN VAR

Amerika, İran’a saldırarak iki rakibine yani, Çin ve Suudi Arabistan’a zarar vermeyi hedefledi.

Rekabet gücünü Çin’e karşı kaybettiğinden, asimetrik zarar vererek Çin’in petroldeki tedarik zincirini geçici de olsa bozmayı başardı.