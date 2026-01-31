Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Bugün ne hissediyorsun? Cevabı burcunda saklı

Bugün ne hissediyorsun? Cevabı burcunda saklı

31 Ocak 2026 Cumartesi günü burçları neler bekliyor? İşte burçlara dair tüm merak edilenler…

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Koç

Koç

Bugün hız yapmak isteyebilirsin ama evren “bir saniye” diyor. Özellikle ikili ilişkilerde acele kararlar pişmanlık yaratabilir. Spor, yürüyüş, hareket sana iyi gelir.

Boğa

Boğa

Maddi konular ve güven duygusu ön planda. Küçük ama akıllıca bir harcama ya da yatırım fikri gündeme gelebilir. Kendine vakit ayırmak lüks değil, ihtiyaç.

İkizler

İkizler

Zihnin aşırı aktif. Herkesle konuşmak, her şeyi öğrenmek istiyorsun ama biraz filtre şart. Eski bir arkadaşla beklenmedik bir sohbet gününü güzelleştirebilir.

Yengeç

Yengeç

Duygular bugün biraz dalgalı olabilir. Geçmişe takılmak yerine “şu an bana ne iyi gelir?” sorusunu sor. Ev, aile, düzenleme işleri ruhunu toparlar.

Aslan

Aslan

Sahne senin ama bugün bağırmadan da parlayabilirsin. Yaratıcı işler, hobiler, flört enerjisi yüksek. Sadece egoya kapılıp ince detayları kaçırma.

Başak

Başak

Plan yapma, düzenleme, “hayatımı toparlıyorum” modu aktif. Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Biraz akışa bırakmak düşündüğünden daha rahatlatıcı olabilir.

Terazi

Terazi

İlişkilerde denge arayışı tavan. Karşındaki kişiyi anlamak için güzel bir gün ama kendi ihtiyaçlarını da geri plana atma. Estetik, sanat, keyifli aktiviteler iyi gelir.

Akrep

Akrep

Derin düşünceler, güçlü sezgiler… Bugün bir şeylerin arkasındaki gerçeği net şekilde fark edebilirsin. İçine doğan şeyleri küçümseme ama her sırrı da açığa çıkarma.

Yay

Yay

Hafta sonu olmasına rağmen aklın gelecekte. Planlar, seyahat hayalleri, yeni hedefler… Güzel ama bugün biraz “anda kalma” pratiği yaparsan daha mutlu olursun.

Oğlak

Oğlak

Sorumluluk duygusu yine sahnede. Bir işi ciddiyetle ele alman takdir toplar. Ama kendine karşı fazla sert olma; dinlenmek tembellik değildir.

Kova

Kova

Farklı düşünmek, farklı davranmak istiyorsun ve bugün buna alan var. Sosyal çevrede ilginç bir fikir ya da sohbet seni heyecanlandırabilir. İlham dolu bir gün.

Balık

Balık

Hassasiyet artıyor. Müzik, yazı, sanat, meditasyon gibi şeyler ruhunu besler. Başkalarının duygularını üstüne alma; sınır koymak bugün çok önemli

