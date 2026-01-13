Günlük konuşmalarda ve yazılı içeriklerde sıkça karıştırılan bu ifade, özellikle sosyal medyada ve haber metinlerinde yanlış kullanımıyla dikkat çekiyor. İşte, bugün mü, bu gün mü? TDK’ya göre doğru yazım hangisi?

YAZIM YANLIŞLARI KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Dijital içeriklerin artmasıyla birlikte yazım hataları da daha görünür hâle geldi. Bunların başında ise zaman bildiren ifadeler geliyor. “Bugün” kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda pek çok kişi tereddüt yaşıyor.

Bugün Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre doğru kullanım “bugün” şeklindedir.

“Bu gün” biçimindeki ayrı yazım yanlıştır.

TDK yazım kurallarına göre, “bugün” kelimesi zaman bildiren bir zarftır ve kalıplaşmış bir sözcük olduğu için bitişik yazılır. “Bu” işaret sıfatı ile “gün” kelimesinin ayrı yazımı yalnızca özel bir vurgu yapılmak istendiğinde mümkündür; ancak günlük kullanımda doğru olan bitişik yazımdır.