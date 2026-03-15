15 Mart 2026 Pazar
Bugün hangi burcu neler bekliyor? 15 Mart pazar günlük burç yorumları

15 Mart'ta gökyüzü yoğun mesajlar veriyor! Merkür-Venüs uyumuyla iletişim yumuşuyor, duygular ön planda. Koç'ta hareket, Başak'ta düzen, Balık'ta ilham zamanı. Hangi burç flörtte şanslı, hangisi maddi kazanç yakalayacak?

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
KOÇ

İlişkilerde direksiyona geçmek isteyebilir, hoşlandığınız kişiye açılmak veya partnerinizle uzun zamandır konuşmak istediğiniz konuları gündeme getirmek için cesur bir gün. Yalnızsanız, sosyal medyada veya arkadaş ortamında beklenmedik bir flört havası doğabilir; ancak ani tepkiler vermemeye dikkat edin.

İş tarafında enerjiniz yüksek, risk almaya daha açıksınız. Yeni bir proje, freelance iş ya da geliri artıracak bir fikir gündeme gelebilir; acele karar vermek yerine kısa bir araştırma yapıp adım atmanız bugün size çok şey kazandırır.

Yeni başlangıçlara açık olun.

BOĞA

Duygularınızı daha sakin ama net ifade edeceğiniz bir gün. Partnerinizle ev, gelecek planları ya da ilişkinin gidişatı hakkında konuşmak için uygun bir zaman. Yalnız bir Boğaysanız, güven veren ve kalıcı ilişki isteyen biriyle tanışma ihtimaliniz yüksek; acele etmeyip karşındakini yavaş yavaş tanımak size iyi gelir.

Harcamalarınızı gözden geçirip gereksiz masrafları kısmak isteyebilirsiniz. Yatırım düşünüyorsanız acele karar vermeyin, uzman görüşü alın.

İKİZLER

İletişim gezegeni sizi desteklerken bugün konuşarak çok şey çözebilirsiniz. Partnerinizle fikir alışverişi yapmak, geleceğe dair planlar kurmak ya da ufak tartışmaları tatlıya bağlamak için güzel bir gün. Yalnızsanız, sosyal medya, arkadaş ortamı veya kısa bir yolculukta tanışacağınız biri ilgini çekebilir

YENGEÇ

Duygusal yoğunluğunuz artabilir; sevdiğiniz kişiyle daha derin konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz. Geçmişe takılıp kalmadan duygularınızı paylaşmanız ilişkiyi güçlendirebilir. Yalnızsanız, aile veya yakın çevre aracılığıyla tanışacağınız biri kalbinize dokunabilir. Kıskançlık döngüsünün sonu geliyor; empati ve anlayış yoğun tutkulu yakınlıkla taçlanabilir.

ASLAN

İlgi odağı olmayı sevdiğiniz bir gün; partnerinizle dışarıda, göz önünde olacağınız planlar yapabilirsiniz. Yalnızsanız, kalabalık ortamlarda veya sosyal medyada dikkat çekecek bir etkileşim yaşayabilirsiniz. Tutkunun yerini teslimiyet alıyor; ciddi ilişkide birbirinizi kabul etme zamanı.

BAŞAK

Duygularınızı analiz etme eğilimindesiniz; partnerinizle konuşurken detaylara takılıp bütünü kaçırmamaya çalışın. Yalnızsanız, iş veya eğitim ortamından biriyle aranızda yavaş yavaş gelişen bir yakınlık olabilir. ￼ Gerçek duygusal patlama yaşanabilir; eski iş arkadaşından gelen mesaj ilan-ı aşk olabilir. İlişkilerde duygulardan uzaklaşma karışıklık yaratabilir.

TERAZİ

Romantik ve uyum arayan tarafınız bugün çok baskın. Partnerinizle ortak zevklerinize yönelik planlar yapmak için güzel bir gün. Yalnızsanız, sosyal çevren üzerinden tanışacağınız biriyle enerjiniz hemen tutabilir. Tamir günü; partner için anlamlı jestle geçmişi silin.

AKREP

Tutkulu tarafınız bugün daha da belirgin. İlişkide derin konuşmalar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Yalnızsanız, gizemli ve çekici bir enerji yayıyorsunuz; sizi merak eden biri olabilir. Tutku ve heyecan günü; partnerle sürprizler ve jestlerle ateş yakın.

Maddi konularda gizli ya da beklenmedik gelirler gündeme gelebilir. Kredi, borç, ortak para gibi konuları masaya yatırmak için uygun bir gün

YAY

Özgürlük ihtiyacınız yüksek; ilişkide rutini kırmak isteyebilirsiniz. Yalnızsanız, farklı kültürlerden veya uzak şehirlerden biriyle flört havası yakalayabilirsiniz. Yerleşik yaşama arzusu; ilişkide evlilik veya birlikte yaşama planları konuşun.

Para konularında risk almaya yatkın olabilirsiniz. Seyahat ve eğlence harcamalarında dengeyi koruyun. Aileden destek veya evle ilgili yatırım fırsatı; emlak işlerinde sorun çözülür.

OĞLAK

Duygularınızı göstermeseniz de ilişkide daha ciddi davranabilirsiniz. Partnerinizle gelecek planları konuşmak için uygun bir gün. Yalnızsanız, kariyer odaklı biri ilgini çekebilir. Karar verme günü; geçmişten gelen misafire net cevap verin.

KOVA

Özgür ruhunuz, ilişkide alan ihtiyacını artırıyor. Partnerinizle arkadaş gibi vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yalnızsanız, sıra dışı biri ilgini çekebilir. Sadakat testi; ilişkinin sonu veya evlilik fırsatı olabilir. ￼

Maddi konularda sıra dışı fikirler geliştirebilirsiniz. Ani harcamalara dikkat edin.

BALIK

Romantik ve hayalperest ruhunuz yoğun. Partnerinizle duygusal paylaşımlar sizi mutlu eder. Yalnızsanız, sanatsal ortamlarda biriyle tanışabilirsiniz. Kader günü; partnerinize söyleyeceğiniz cümle engelleri yıkar.

Para konularında sezgilerinizi kullanın. Gelir-gider dengesini net bir şekilde görün; bütçe tablosu oluşturun.

