Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları

Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları

Ay’ın hareketi duyguları, gezegenler ise kararları etkiliyor. Burçları bugün sürprizler, farkındalıklar ve küçük sınavlar bekliyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 1

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlığın da aynı oranda artabilir. Hızlı karar vermeden önce bir nefes al. Küçük bir mola, büyük bir hatayı önleyebilir.

1 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 2

BOĞA

Konfor alanın bugün seni çağırıyor. Maddi konularla ilgili güzel bir farkındalık yaşayabilirsin. Keyfine düşkünlüğünü abartmazsan gün senin lehine.

2 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğin çok yoğun. Mesajlar, aramalar, konuşmalar… Yanlış anlaşılmalara dikkat. Her duyduğuna hemen inanma.

3 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 4

YENGEÇ

Duyguların biraz hassas. Geçmişe takılmak yerine bugün sana ne iyi geliyor ona odaklan. Akşam saatleri daha huzurlu.

4 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 5

ASLAN

Sahne senin... Parlamak, fark edilmek istiyorsun ve haklısın. Ama herkesin hızına ayak uyduramayabileceğini unutma.

5 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 6

BAŞAK

Detaylara odaklanmak bugün işini çok kolaylaştıracak. Ertelediğin bir işi tamamlamak sana büyük bir rahatlama getirebilir.

6 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 7

TERAZİ

Denge arayışın bugün biraz zorlanabilir. Herkesi memnun etmeye çalışma; kendi fikrini söylemekten çekinme.

7 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 8

AKREP

Sezgilerin çok güçlü. İçine doğan şeyler boşuna değil. Özellikle ilişkilerde netlik kazanabileceğin bir gün.

8 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 9

YAY

Rutinler sıkıyor, macera çağırıyor. Küçük bir plan değişikliği bile ruh halini anında yükseltebilir. Ani harcamalara dikkat

9 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 10

OĞLAK

Sorumluluklar ağır ama sonuçları tatmin edici. Bugün attığın adımlar uzun vadede işe yarayacak. Kendine güven.

10 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 11

KOVA

Farklı düşüncelerle dikkat çekiyorsun. Yaratıcı bir fikir beklenmedik bir kapı açabilir. Sosyal çevrenden güzel bir haber gelebilir.

11 12
Bugün gökyüzü ne söylüyor? 9 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 12

BALIK

Hayal gücün çok aktif. Sanatsal ya da ruhunu besleyen şeylere zaman ayır. Kendini biraz geri çekmek iyi gelebilir.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro